منظمات حقوقية تحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي في تقدير أعمار اللاجئين ببريطانيا

يعتزم "وزارة الداخلية" البريطانية استخدام تقنية لتقدير العمر عبر ملامح الوجه، طورتها الشركة الألمانية "Cognitec"، ضمن إجراءات التحقق من أعمار المهاجرين عند الحدود، إلى جانب التقييمات التي يجريها موظفو الهجرة...

حذرت منظمات حقوقية وجمعيات معنية بشؤون الأطفال من أن اعتماد الحكومة البريطانية على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقدير أعمار المهاجرين قد يؤدي إلى تصنيف أطفال لاجئين، خصوصًا القادمين من أفريقيا، على أنهم بالغون، ما يعرضهم لمخاطر قانونية وإنسانية.

ويعتزم "وزارة الداخلية" البريطانية استخدام تقنية لتقدير العمر عبر ملامح الوجه، طورتها الشركة الألمانية "Cognitec"، ضمن إجراءات التحقق من أعمار المهاجرين عند الحدود، إلى جانب التقييمات التي يجريها موظفو الهجرة.

وقالت منظمة "هيومنز فور رايتس نتوورك" إن الأطفال الذين يُصنفون خطأ على أنهم بالغون قد يُنقلون إلى مراكز مخصصة للبالغين، ويصبحون عرضة للاحتجاز أو الترحيل، فضلًا عن إقامتهم مع بالغين، بما يحمله ذلك من مخاطر على سلامتهم.

وأشارت "مؤسسة هيلين بامبر" إلى أن بيانات وزارة الداخلية أظهرت تصنيف 755 طفلًا خطأ على أنهم بالغون عند وصولهم إلى المملكة المتحدة خلال عام 2025، معتبرة أن إدخال الذكاء الاصطناعي لن يحل هذه المشكلة.

وتقول الحكومة البريطانية إن تقنيات تقدير العمر تهدف إلى جعل إجراءات التحقق أكثر دقة واتساقًا، لكنها أقرت بأن أفضل الأنظمة المتاحة قد يصل هامش الخطأ فيها إلى نحو 30 شهرًا.

وفي المقابل، أظهرت تحقيقات وتقارير حقوقية أن النظام المستخدم قد يبالغ في تقدير أعمار القاصرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وهو ما أثار اتهامات بوجود تحيزات عرقية في نماذج الذكاء الاصطناعي المعتمدة.

كما حذرت منظمات معنية بشؤون الأطفال اللاجئين من أن الصدمات النفسية، وسوء التغذية، والجفاف، والظروف القاسية التي يمر بها اللاجئون قد تجعل مظهر الأطفال يبدو أكبر من أعمارهم الحقيقية، ما يحد من موثوقية تقنيات تقدير العمر المعتمدة على ملامح الوجه.

من جانبها، اعتبرت الباحثة بيترا مولنار، المشاركة في تأسيس مجموعة "Migration and Tech Monitor"، أن استخدام هذه التقنيات يندرج ضمن سلسلة من المحاولات الأوروبية لإدخال الذكاء الاصطناعي في إدارة الحدود، مشيرة إلى أن تجارب سابقة لم تحقق النتائج المرجوة، ودعت إلى عدم الاعتماد على أدوات غير مثبتة علميًا لاتخاذ قرارات تمس حقوق الأطفال.