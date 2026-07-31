جهاز ذكاء اصطناعي يختبر قدرات قرود الكابوشين في غابات كوستاريكا

خلال التجارب الميدانية التي أُجريت الصيف الماضي، لم تقترب أي قرود من الجهاز في اليومين الأولين، لكن بدءًا من اليوم الثالث بدأت الحيوانات بالتفاعل معه، وسجّل الباحثون استكشاف أو استخدام 16 قردًا للجهاز عبر عدة جلسات اختبار...

يستخدم باحثون في كوستاريكا جهازًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي لدراسة القدرات الإدراكية لقرود الكابوشين في بيئتها الطبيعية، في محاولة لفهم كيفية اتخاذها القرارات بعيدًا عن ظروف المختبر.

ويحمل الجهاز اسم "كابوشين إيه آي" (CapuchinAI)، ويتكون من شاشة لمس بقياس 15 بوصة داخل هيكل خشبي، مزود بكاميرا ويب ونظام للتعرف إلى الوجوه يعتمد على الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى موزع طعام مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وعند تنفيذ القرد الاستجابة الصحيحة على الشاشة، يحصل على قطعة من الموز المجفف كمكافأة، ما يساعد الباحثين على تقييم قدرته على التعلم الترابطي.

وتقود المشروع عالمة الرئيسيات مارسيلا بينيتيز من جامعة إيموري، التي تتابع منذ سنوات سلوك قرود الكابوشين ذات الوجه الأبيض في محمية تابوغا، حيث تجمع بيانات عن تحركاتها وأصواتها ومستويات هرموناتها. واستخدم الفريق صورًا لهذه القرود لتدريب نموذج ذكاء اصطناعي قادر على تمييزها عن الحيوانات الأخرى التي تعيش في الغابة.

وخلال التجارب الميدانية التي أُجريت الصيف الماضي، لم تقترب أي قرود من الجهاز في اليومين الأولين، لكن بدءًا من اليوم الثالث بدأت الحيوانات بالتفاعل معه، وسجّل الباحثون استكشاف أو استخدام 16 قردًا للجهاز عبر عدة جلسات اختبار.

ويعتزم الفريق اختبار إصدارات أكثر تطورًا من النظام خلال الأسابيع المقبلة، على أمل أن تساعد في توضيح تطور القدرات العقلية لدى الرئيسيات، وفهم العلاقة بين الذكاء وفرص البقاء والنجاح في بيئتها الطبيعية، وهي أسئلة يصعب دراستها داخل المختبرات.