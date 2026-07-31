حرائق الغابات تواصل اجتياح جنوب أوروبا وسط موجة حر قياسية

تواجه أوروبا موسم حرائق يتجاوز متوسط الأعوام السابقة، بعدما ساهم شتاء رطب نسبيًا في نمو الغطاء النباتي، قبل أن تحول موجات الحر المتعاقبة تلك النباتات إلى وقود سريع الاشتعال...

تواصل فرق الإطفاء في فرنسا وإسبانيا واليونان مكافحة حرائق غابات واسعة، في وقت تبقي فيه موجة الحر الشديدة والجفاف والرياح القوية معظم مناطق جنوب أوروبا في حالة تأهب.

وفي إسبانيا، أعلنت السلطات احتواء أحد أكبر الحرائق على الحدود بين مدريد وإقليم قشتالة وليون، ما دفع رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى خفض مستوى الطوارئ، لكنه حذر من استمرار المخاطر مع وجود ما لا يقل عن 10 حرائق لا تزال تثير القلق في أنحاء البلاد.

أما في فرنسا، فأوقفت السلطات شخصين للاشتباه في تعمدهما إشعال حرائق، بينما تمكنت فرق الإطفاء من احتواء حريق كبير قرب مدينة بوردو. وأجبرت الحرائق نحو 220000 من السكان والسياح على الإخلاء، قبل السماح لنحو 60000 منهم بالعودة إلى منازلهم، مع استمرار التحذيرات من أن الخطر لم ينته بعد.

وفي اليونان، اندلعت حرائق على جبهتين، أسفرت عن مقتل ثلاثة من عناصر الإطفاء، وأدت إلى إجلاء مئات السكان والسياح من أجزاء من جزيرة كريت، بعدما خرجت النيران عن السيطرة بفعل الرياح القوية، فيما وصف رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس الأيام المقبلة بأنها ستكون "صعبة".

وتواجه أوروبا موسم حرائق يتجاوز متوسط الأعوام السابقة، بعدما ساهم شتاء رطب نسبيًا في نمو الغطاء النباتي، قبل أن تحول موجات الحر المتعاقبة تلك النباتات إلى وقود سريع الاشتعال.

وبحسب بيانات مرصد رويترز للمناخ، سجلت أوروبا أعلى انحراف عن معدلاتها المناخية التاريخية بين قارات العالم، إذ بلغ متوسط درجات الحرارة العظمى 25.3 درجة مئوية، بزيادة قدرها 3.6 درجة مقارنة بمتوسط الفترة بين عامي 1961 و1990.

وفي ألمانيا، أعلن معهد الصحة العامة أن البلاد سجلت نحو 9800 وفاة مرتبطة بالحرارة منذ بداية العام، في مؤشر إضافي على الآثار الصحية المتزايدة لموجات الحر التي تضرب القارة.

وتشير البيانات إلى أن حرائق الغابات في فرنسا أتت هذا العام على أكبر مساحة من الأراضي منذ عام 2006، فيما تواصل السلطات في الدول المتضررة تعزيز جهود الإطفاء تحسبًا لاستمرار الظروف الجوية القاسية.