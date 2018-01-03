نجم يوتيوب يعتذر عن نشر مقطع فيديو لشخص منتحر

قدم نجم موقع يوتيوب الأميركي، لوجان بول أمس الثلاثاء، اعتذارا رسميا بعد أن قام بنشر مقطع فيديو لجثة شخص انتحر في اليابان، قائلا إنه اقترف "خطأ فادحا" ويشعر بالخجل من نفسه.

ولبول (22 عاما) الذي ينشر تدوينات بالفيديو بشكل شبه يومي على يوتيوب أكثر من 15 مليون متابع، واعتذر عن الضحك مع أصدقائه على الجثة التي صوروها وهي متدلية من شجرة فيما يسمى بغابة الانتحار في اليابان، ولنشر الفيديو على يوتيوب.

وحذف نجم اليوتيوب لوجان، الفيديو أول من أمس الاثنين، بعد أن أثار انتقادات شديدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال في مقطع فيديو على يوتيوب بعنوان (آسف جدا) "أخطأت في نشر الفيديو، وأنا هنا ببساطة لكي أعتذر".

وأضاف "ارتكبت خطأ فادحا، أشعر بالخجل من نفسي وأشعر بخيبة أمل".

وصور لوجان مقطع الفيديو، خلال زيارة لغابة "أوكيجاهارا" في اليابان على سفوح جبل "فوجي" والمعروفة بأنها تشهد حالات انتحار كثيرة، وروج لوجان للمقطع في حسابه على تويتر في مطلع الأسبوع باعتباره مقطع الفيديو الأكثر جنونا وواقعية.

وجاء رد الفعل سريعا، إذ وصف منتقدون مقطع الفيديو بأنه مقزز ويفتقر للذوق.

وكتبت المتعهدة لدفن الموتى بلوس انجلوس ومؤلفة كتاب (فروم هير تو إترنيتي) كاتلين دوتي، في تغريدة على تويتر "يعتقد لوجان بول أنه يصنع التاريخ في اليوتيوب بنشر مقطع فيديو لجثة شخص توفي نتيجة الانتحار.. أنت لست نيل أرمسترونج يا أخي".

وقال نجم مسلسل (بريكينج باد) أرون بول، إن الانتحار ليس دعابة، وكتب قائلا في تغريدة موجهة لبول "أنت تثير اشمئزازي، لا أصدق أن الكثير من الشبان يقتدون بك، أتمنى أن يكون هذا المقطع الأخير قد أيقظهم، أنت مجرد شخص تافه... الانتحار ليس دعابة اذهب إلى الجحيم".