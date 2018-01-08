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"صدام حسين" يسرق بنكا في كراتشي

تاريخ النشر: 08/01/2018 - 15:44

"صدام حسين" يسرق بنكا في كراتشي
(توضيحية)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير : نايف صباح

قالت وسائل إعلام باكستانية،صباح اليوم الإثنين، إن موظف أمن يدعى صدام حسين، أقدم على سرقة البنك الذي بدأ بحراسته قبل ثلاثة أيام فقط.

وبحسب وسائل إعلام باكستانية، سرق موظف الأمن مساء أمس الأحد، 26 صندوقا للأمانات من أحد فروع البنك المركزي الباكستاني في مدينة كراتشي بولاية السند.

وذكرت الشرطة الباكستانية، أن موظف الأمن يحمل اسم الرئيس العراقي الراحل "صدام حسين"، وأوضحت أن السارق استعان بعدة أشخاص من خارج البنك من أجل تكبيل زملائه من موظفي الأمن وحبسهم في إحدى الغرف.

وأشارت الشرطة إلى أن اللصوص سرقوا مجوهرات من 26 صندوقا للأمانات، ولم يسرقوا أي أموال نقدية.

وذكرت الشرطة أن اللصوص سرقوا تسجيلات كاميرات المراقبة، ولم ينسوا إقفال باب البنك بعد خروجهم.

ولم تفصح الشرطة عن معلومات تتعلق بكمية المجوهرات المسروقة.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#باكستان
#بنك
#صدام حسين
#كراتشي

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