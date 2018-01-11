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الشرطة التايلاندية تعتقل ياباني متهم بجريمة قتل قبل 15 عاما

تاريخ النشر: 11/01/2018 - 09:57

الشرطة التايلاندية تعتقل ياباني متهم بجريمة قتل قبل 15 عاما
الشرطة التايلاندية (أ ف ب)
عرب ٤٨ / رويترز
تحرير : نايف صباح

أعلنت الشرطة التايلاندية صباح اليوم الخميس، أنها تمكنت من اعتقال يابانيا يبلغ من العمر (74 عاما) متهما بالمشاركة في جريمة قتل ارتكبتها عصابة في بلده قبل 15 عاما، وذلك بعد تداول صور لوشوم على جسده على وسائل للتواصل الاجتماعي.

واعتقلت الشرطة التايلاندية شيجيهارو شيراي مساء أمس الأربعاء في إقليم لوبوري على بعد 150 كيلومترا إلى الشمال من العاصمة بانكوك.

وقالت الشرطة، إن المتهم أقر بالانتماء لعصابة "ياماجوتشي جومي" وهي من عصابات الجريمة المنظمة اليابانية التي تعرف بالياكوزا، لكنه نفى ارتكابه جريمة قتل.

وشيراي متهم بالضلوع مع سبعة آخرين من رجال العصابة في قتل زعيم عصابة أخرى في 2003 واعتُقل السبعة لكن شيراي فر إلى تايلاند في 2005.

وقالت الشرطة إن تداول صور لوشوم خاصة بالياكوزا تغطي ظهر شيراي على وسائل التواصل الاجتماعي جذب انتباه السلطات اليابانية.

وأضافت أن اتهامات بدخول تايلاند بشكل غير مشروع ستوجه إلى شيراي ثم يتم ترحيله إلى اليابان حيث سيواجه اتهامات بالقتل.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#اليابان
#بانكوك
#تايلاند

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