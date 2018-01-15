  2. مجلة عرب 48

قلق بسبب إرتفاع درجات الحرارة عند الحاجز المرجاني العظيم

تاريخ النشر: 15/01/2018 - 13:28

قلق بسبب إرتفاع درجات الحرارة عند الحاجز المرجاني العظيم
شعاب مرجانية في بحيرة بأستراليا
عرب ٤٨ / رويترز
تحرير : نايف صباح

قالت دراسة إسترالية حديثة، أن ارتفاع درجات الحرارة عند الحاجز المرجاني العظيم يتسبب في ولادة أعداد أكبر من الإناث من السلاحف الخضراء، الأمر الذي قد يتسبب في إنقراض هذا النوع من الحيوانات البحرية.

ولأن جنس السلاحف الخضراء تحدده درجات الحرارة، فقد تسبب دفء الطقس الناتج عن التغيرات المناخية في ارتفاع درجة حرارة البيض في فترة الحضانة وأدى هذا بدوره إلى زيادة في عدد الإناث.

وكشفت الدراسة التي نشرت الأسبوع الماضي، أن أكثر من 99% من السلاحف صغيرة السن ودون سن التكاثر في الجزء الشمالي من الحاجز المرجاني من الإناث وأن النسبة تبلغ 69% في جنوب الحاجز.

وقال الرئيس التنفيذي لفرع استراليا في الصندوق العالمي للحياة البرية، ديرموت أوجورمان "ما نشهده الآن على الشواطئ الشمالية هو عدم ولادة أي ذكور على الإطلاق".

وأضاف "هذا يدق أجراس الإنذار من أجل بقاء تجمعات السلاحف الخضراء الشمالية في الأجل الطويل".

وأجرت الدراسة، الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي وجامعة ولاية كاليفورنيا والصندوق العالمي للطبيعة باستراليا.

ووفقا لموقع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، أدرج الحاجز المرجاني العظيم الذي يغطي 348 ألف كيلومتر مربع على قائمة مواقع التراث العالمي عام 1981، باعتباره أجمل وأضخم نظام بيئي للشعاب المرجانية على سطح الكرة الأرضية.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#إستراليا
#الحاجز المرجاني
#السلاحف الخضراء

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