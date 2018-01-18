عالم آثار سويسري يعثر على "مقبرة الأمراء" في سيبيريا

قال عالم الآثار السويسري جينو كاسباري، إنه اكتشف مقبرة "تل القيصر" التي يفيها دفن الأمراء السكيثي في سيبيريا.

وأكد جينو كاسباري، من جامعة برن السويسرية، شكوكه التي عبر عنها أثناء عمليات الحفر خلال الصيف الماضي، في براري سيبيريا النائية.

وأفاد موقع المؤسسة الوطنية السويسرية للعلوم، أن كاسباري أعلن قبل أيام عن اكتشاف تل القيصر الذي يمثل مقبرة لدفن الأمراء السكيثيين

ويلاحظ أن المقبرة المعروفة باسم "تونوغ 1" بقيت محفوظة بسبب الظروف الجوية في المنطقة، ووفقا لمعطيات موقع "Archaeological Research in Asia" فإن هذا المقبرة تعود إلى القرنين الثامن والتاسع قبل الميلاد، ويقول العلماء من جامعة "برن" السويسرية، أنها تعد أكبر المدافن السكيثية التي عثر عليها إلى يومنا هذا، حيث يبلغ قطرها حوالي 140 مترا.

ومن المعروف أن هذه المقابر عادة ما تحتوي على قطع ثمينة من الذهب والأسلحة والأواني وغيرها، ويأمل العلماء في أن يكون البرد الشديد في المنطقة قد حافظ على محتوياتها وفقا لما أورد الموقع.

ومن الجدير بالذكر أن السكيثيين هم من البدو الرحل الذين جاؤوا من إيران وانتشروا في جميع أنحاء أوراسيا في حقبة ما قبل القرن التاسع قبل الميلاد.