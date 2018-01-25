علماء يعيدون تشكيل وجه مراهقة يونانية من العصر الحجري

نجح باحثون يونانيون، في إعادة تشكيل وجه فتاة تعود للعصر الحجري عثر على هيكلها في عام 1993 من القرن الماضي.

ويهدف العلماء في ذلك لإظهار كيف كان يبدو شكل الناس في العصر الحجري قبل نحو سبعة آلاف سنة.

وقام فريق البحث، الذي يقوده أستاذ تقويم الأسنان بجامعة أثينا مانوليس باباجريكوراكيس، بإعادة تشكيل الوجه باستخدام السليكون في قالب من الصلصال احتوى على 26 عضلة.

ويعتقد أن "دون" كان عمرها ما بين 15 و18 عاما بناء على تحليل عظامها وأسنانها، وظهر فك دون بارزا ويعتقد أن ذلك ناجم عن العض بأسنانها على جلود الحيوانات لجعل ملمسها ناعما لصنع الملابس، وهي ممارسة شائعة عند سكان تلك الحقبة الزمنية.

وبسؤاله لماذا تبدو غاضبة، قال باباجريكوراكيس مازحا "من غير الممكن ألا تكون غاضبة في مثل هذه الحقبة".

وقال الباحثون إن "دون" ربما كانت تعاني من فقر الدم وداء الإسقربوط، وأشارت الأدلة أيضا إلى أنها كانت تعاني من مشكلات في المفاصل، مما جعلها ربما تتحرك بصعوبة وربما ساهم ذلك في وفاتها.

تم واكتشفت بقايا الهيكل العظمي للفتاة "دون" في كهف عام 1993 وسميت بهذا الاسم لأنها كانت تعيش في حقبة تعتبر فجر الحضارة.

ويعرض وجه دون في متحف "أكروبوليس" بأثينا.