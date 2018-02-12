سجل حافل من سقوط الطائرات الروسية

يذكرنا تحطم الطائرة الروسية أمس، بسلسلة طويلة من تحطم طائرات روسية على مختلف طرازاتها، في الأعوام الأخيرة فقط، دون حتى النظر إلى ماض أبعد من ذلك.

نعرض لكم أدناه، سجل يرصد حوادث لطائرات روسية خلال الـعقد الأخير، بمسببات عدّة، كالتفجير والاصطدام أو الحوادث التقنية.

11 شباط /فبراير 2018 – سقطت طائرة تابعة لشركة خطوط "ساراتوف" الجوية، من طراز "إن-148"، بعد إقلاعها من مطار "دوموديدوفو" جنوبي موسكو، باتجاه مدينة أورسك بمقاطعة أورينبورغ (شمال)، وأسفر تحطمها عن مصرع جميع ركابها الـ71 .

25 كانون الأول/ ديسمبر 2016 - سقطت طائرة تابعة لوزارة الدفاع الروسية، من طراز "تي يو - 154"، المتوجهة إلى قاعدة "حميميم" الروسية في سوريا، وعلى متنها 92 شخصًا، في البحر الأسود، بعد دقائق من إقلاعها من مطار سوتشي، جنوبي غربي روسيا، ما أدى إلى تحطمها ومقتل جميع ركابها.

1 تموز/ يوليو 2016 - سقطت طائرة من طراز " إيل- 76" في مقاطعة إيركوتسك، جنوبي روسيا، أثناء مشاركتها في مهمة لإطفاء الحرائق، وأسفر الحادث عن مقتل جميع ركاب الطائرة وعددهم 10 أشخاص.

9 آذار / مارس 2016 - تحطمت طائرة من طراز "بوينغ 737" قرب مدينة روستوف على نهر الدون، جنوبي روسيا، أثناء قدومها من دبي. وتسبب الحادث في مصرع جميع ركاب الطائرة، وعددهم 62 شخص.

31 تشرين الأول/ أكتوبر 2015 -تفجرت طائرة تابعة لشركة "كوغاليمافيا"، من طراز "إيرباص 321" بعد نصف ساعة من مغادرتها مطار شرم الشيخ، بشبه جزيرة سيناء المصرية، وعلى متنها نحو 224 شخصًا، لقوا جميعا مصرعهم.

وأعلن الفرع المصري لتنظيم "داعش" الإرهابي المسمى بـ "ولاية سيناء" مسؤوليته عن تفجيرها.

9 أيار/ مايو 2012 - تحطمت طائرة من طراز "سوخوي سوبرجيت - 100" فوق جبل سالاك الصخري، جنوبي جزيرة يافا في أندونيسيا، ما أسفر عن مصرع جميع ركابها الـ45 .

2 نيسان/ أبريل 2012 - تحطمت طائرة تابعة لشركة "يو.تي.إير" الروسية من طراز "إيه. تي. آر-72" بعد انفجارها في الجو، عقب إقلاعها من منطقة منتجة للنفط بسيبيريا؛ وأسفر الحادث عن مقتل 33 من بين 43 شخصًا كانوا على متنها.

7 أيلول/ سبتمبر 2011 - سقطت طائرة من طراز "ياك-42" قرب ياروسلافل، غربي روسيا، كانت تقل فريق الهوكي "لوكوموتيف"، ما أسفر عن مصرع جميع ركابها، ماعدا مهندس الطيران، وعددهم 44.

21 حزيران/ يوليو 2011 - هبطت طائرة تابعة لشركة "روس إير"، من طراز "تو-134" هبوطًا قاسيًا على طريق للسيارات، عندما كانت تنفذ رحلة من موسكو إلى بيتروزوفودسك، عاصمة كاريليا (جمهورية مستقلة في الاتحاد الروسي)، ما نتج عنه تحطم هيكل الطائرة، واندلاع حريق فيها ومقتل 47 شخصًا من أصل 52.

