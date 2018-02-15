العقوبات الأميركية تطاول الاتحاد الدولي للشطرنج

أدرجت الولايات المتحدة الأميركية رئيس اتحاد الدولي للشطرنج، المليونير الروسي، كيرسان إليومزينوف، عام 2015 على قائمة العقوبات الخاصة بها، بعد اتهامه بـ " تقديم المساعدات المالية للنظام السوري".

وقامت شركة "يو بي إس" للخدمات المالية السويسرية يوم الإثنين، بتجميد جميع الحسابات البنكية الخاصة بالاتحاد الدولي للشطرنج في سويسرا، بسبب خضوع رئيسه إليومزينوف للعقوبات الأميركية المفروضة عليه.

فيما إليومزينوف، وهو رجل أعمال مليونير وسياسي روسي سابق، الاتهامات الموجهة إليه.

وقال محامي إليومزينوف، نايجل كوشنر، في لندن في بيان "ينفي السيد كيرسان إليومزينوف المزاعم المشينة والكاذبة ضده وهو ليس على علم بأن (بنك) يو.بي.إس جمد حسابات الاتحاد الدولي للشطرنج".

وذكر بنك يو.بي.إس أنه لا يستطيع الإفصاح عن عملائه من الأفراد أو المنظمات.

واتهم إليومزينوف في آذار/ مارس 2017 الاتحاد بمحاولة "الثورة" عليه للإطاحة به، بالإعلان عن استقالته، ما نفاه إليومزينوف بشكل قاطع. وقال إنه ينوي إكمال فترة رئاسته للاتحاد حتى نهايتها القانونية، وسيقرر هذا العام إن كان سيرشح نفسه مرة أخرى في أيلول/ سبتمبر.

ويُذكر أن إليومزينوف يدير الاتحاد المسؤول عن نشر ثقافة الشطرنج في روسيا والعالم منذ قيامه عام 1995.