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فرنسا كانت مركز السياحة العام الماضي

تاريخ النشر: 24/02/2018 - 17:26

فرنسا كانت مركز السياحة العام الماضي
(pixabay)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير : خالد السيد

احتلت فرنسا المركز الأول في عدد السياح الذين زاروها في عام 2017، والذي بلغ عددهم 88.9 مليون زائر، وتوافد أعدادًا قياسية من السياح إليها وخاصة إلى عاصمتها باريس، التي شحّ عدد السياح القادمين إليها في العامين 2015 و2016، بسبب الهجمات التي استهدفتها.

وشهدت باريس ازدياد بـ 2ز9 مليون سائح إضافي عن عام 2016، حسب بيانات فنادق باريس فقط، وعددا إجماليا بلغ 33.8 مليون سائح، وفق ما أصدرته لجنة منطقة إيل دو فرانس (باريس ومنطقتها) للسياحة.

وأظهرت بيانات منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة أن الدولة التي تلت فرنسا بالنسبة إلى عدد السياح القادمين إليها في العام الماضي كانت اسبانيا، والذي وصل عددهم إلى 82.2 مليونًا، ثم الولايات المتحدة الأميركية بـ 72.9 مليونا، وجاءت الصين في المركز الرابع بـ 59.3 مليونا، وإيطاليا في المركز الخامس بـ 57.8 مليونا.

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أكدت نتائج دراسة نشرها مركز "إيفوب" للأبحاث عن العنف الجنسي في فرنسا، أن 12 في المئة من النساء اللواتي شملهن الاستطلاع تعرضن للاغتصاب، و48 في المئة تعرضن للتحرّش.
 

وجاءت تركيا في المركز السادس عالميا بـ 39.9 مليون سائح أجنبي، ثم المكسيك في المركز السابع بـ 39.3 مليونا، تلتها بريطانيا ثامنة حيث زارها 38.7 مليونا، بعدها ألمانيا في المركز التاسع بـ 37.6 مليونا، وحلت تايلند في المركز العاشر باستقبالها 34.7 مليون سائح العام الماضي.

وقال رئيس اللجنة، إريك جونميتر، في لقاء صحافي، إن "المنطقة خسرت حوالى 1.5 مليون زائر في 2016، لذلك أتى هذا الانتعاش بعدد قياسي بمثابة مفاجأة سارة، لأنها لم تكن سهلة".

ووفقا لبيانات منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، بلغ عدد الأشخاص الذين سافروا من دولة لأخرى خلال العام الماضي مليارا و322 مليون شخص، زار حوالي 42% منهم 10 دول.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#السياحة العالمية
#السياحة
#باريس
#فرنسا

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