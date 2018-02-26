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وفاة نجمة بوليوود في دبي

تاريخ النشر: 26/02/2018 - 23:28

وفاة نجمة بوليوود في دبي
(أ ب)
عرب ٤٨ / رويترز
تحرير : خالد السيد

توفيت نجمة بوليوود، سريديفي كابور، عقب إصابتها بسكتة قلبية في غرفتها بالفندق الذي كانت تنزل فيه، في دبي، مما أدى إلى غرقها في مغطس الغرفة ووفاتها على الفور.

وقالت شرطة دبي في حسابها على تويتر، إن "تقرير الطب الشرعي أظهر أن وفاة الممثلة الهندية سريديفي كابور جاء نتيجة لغرقها في حمام غرفتها الفندقية عقب فقدانها للوعي".

وذكرت تقارير إعلامية يوم الأحد، أن الممثلة الشهيرة سريديفي التي تعد من أوائل نجمات بوليوود، والأكثر شعبية في عصرها، قد توفيت عن عمر يناهز الـ 54 عاما.

وامتدت مسيرة سريديفي الفنية، خمسة عقود وشاركت في أكثر من 300 فيلم، وحصلت في عام 2013 على رابع أعلى وسام مدني في الهند، "بادما شري".

وولدت الممثلة التي تعتبر أول "نجمة نسائية" في السنما الهندية، واسمها الحقيقي، شري أما يانجر أيابان، في ولاية تاميل نادو بجنوب الهند.

وبدأت سريديفي التمثيل، وهي في سن الرابعة وظهرت في عدد من الأفلام بلغة "التاميل" في ستينات وسبعينات القرن الماضي، لتترك الدراسة في نهاية المطاف وتتفرغ للعمل في السينما.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#بوليوود
#نجمة بوليوود
#دبي

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