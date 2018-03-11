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دعوات قضائية ضد ترامب بسبب حسابه على تويتر

تاريخ النشر: 11/03/2018 - 17:20

دعوات قضائية ضد ترامب بسبب حسابه على تويتر
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير : خالد السيد

قام سبعة مواطنين أمريكيين بتقديم دعوات قضائية بحق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال فترة حكمه التي بدأت العام الماضي، بحجة حجبهم عن صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، "تويتر".

وقدم هؤلاء السبعة، والذين يعارضون طريقة حكم ترامب، بلاغات مفادها، أنّ منعهم من مشاهدة صفحته يُعتبر بمثابة خرقًا للدستور بسبب كون الرئيس الأميركي شخصية عامّة، ويُعتبر انتقاده في إطار حرية التعبير الذي ينص عليها الدستور.

ونصحت القاضية الأميركية، ناعومي بوشوالد، الموكلة في هذه القضية، الرئيس الأميركي باستخدام خاصيّة "إسكات" الموجودة في "تويتر"، والتي تسمح لمستخدمها بوقف التنبيهات الصادرة عن الحسابات التي لا يرغبها، وتجاهل ما يكتبه البعض من تعليقات.

مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي يميلون إلى مشاركة الأخبار الزائفة
أجرى ثلاث باحثين من "معهد ماساشوستس للتكنولوجيا"، دراسة علمية نُشرت في مجلة "ساينس"العلمية، وخلصت إلى أن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يميلون إلى مشاركة الأخبار الزائفة على نحو أوسع وأسرع، مقارنة بالأخبار الحقيقية والوقائع، وتحديدا موقع "تويتر".
 

وبهذه الطريقة، يستطيع ترامب ألا يرى تعليقات منتقديه، رغم أنّه سيكون بإمكانهم رؤية تغريداته، فيما لن يتمكن المنتقدون هؤلاء من متابعة تغريدات ترامب، في حال استخدامه لخاصية "المنع"، وهي ما فعله مع المدعين عليه.

واشتهر ترامب باستخدامه لموقع تويتر بطريقة أثارت آراء متابعيه للسلب و للإيجاب، حيث أنّ لديه 48 مليون متابع على حسابه الخاص، ويستخدمه لانتقاد معارضيه وامتداح أنصاره وحلفائه.

وجاءت جلسة الاستماع الأولى في القضية الخميس الماضي وهي دعوى تقدمت بها جماعة مناصرة لحرية التعبير في جامعة كولومبيا الأميركية.

وشدد مقدمو الدعوة على الرئيس الأميركي، على أن جميعهم قد مُنعوا من متابعة حسابه بعد أن قاموا بكتابة تعليقات ساخرة أو ناقدة على تغريداته.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#ترامب
#الرئيس الأميركي
#تويتر

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