  2. مجلة عرب 48

لماذا أمر بوتين بإسقاط طائرة تركية في 2014؟

تاريخ النشر: 12/03/2018 - 10:07

لماذا أمر بوتين بإسقاط طائرة تركية في 2014؟
(أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : خالد السيد

صرّح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ضمن فيلم وثائقي من إنتاج روسي بعنوان "بوتين"، والذي بدأ عرضه أمس الأحد، أنّه أمر بإسقاط طائرة ركاب كانت متوجهة من خاركوف (الأوكرانية) إلى إسطنبول في السابع من شباط/ فبراير 2014.

وخلال الفيلم الروسي المتوفر أيضًا، على وسائل التواصل الاجتماعي الروسية، أشار بوتين إلى أن سبب أوامره هذه، كان ورود تقارير عن أن الطائرة كانت تحمل قنبلة وتستهدف افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في مدينة سوتشي الروسية.


وحول تفاصيل الحدث الذي كاد أن يُقتل بسببه 110 راكب مدني، قال بوتين إنّه تلقى اتصالًا هاتفًيا من رجال الأمن المسؤولين عن أولمبياد سوتشي، الذين أخبروه "أن طائرة كانت في طريقها من أوكرانيا إلى إسطنبول قد خُطفت، وإن الخاطفين يطالبون بالهبوط في سوتشي".

بوتين: "لن نعيد القرم إلى أوكرانيا تحت أي ظرف"
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه لن يعيد شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا تحت أي ظرف كان، في حديث ورد في فيلم وثائقي جديد تم بثه اليوم، الأحد، قبيل إعادة انتخاب بوتين المتوقعة في اقتراع الأسبوع المقبل.
 


وشدد بوتين على أنّه امتثل لنصيحة مسؤولي الأمن، والتي تقتضي في مثل حالات طوارئ كهذه، إسقاط الطائرة، وأضاف بوتين: "قلت لهم، تصرفوا وفقا لهذه الخطة". وأضاف أنه بعد فترة وجيزة من ذلك وصل إلى مكان الأولمبياد برفقة مسؤولي اللجنة الأولمبية الدولية.


وأضاف الصحفي أن الطائرة كانت تقل 110 ركاب، في حين كان أكثر من 40 ألف شخص موجودين في الملعب لمشاهدة حفل الافتتاح.


وقال إنه بعد عدة دقائق تلقى اتصالا آخر أبلغه أنه كان بلاغا كاذبا، وأن الراكب كان مخمورا وأن الطائرة ستواصل رحلتها إلى تركيا.


وأكد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أمس الأحد التصريحات التي وردت عن بوتين في الفيلم.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#بوتين
#طائرة روسية
#الكرملين
#فيلم وثائقي

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

دعوات قضائية ضد ترامب بسبب حسابه على تويتر
دعوات قضائية ضد ترامب بسبب حسابه على تويتر

2018-03-11

علم بطول 200 كيلومتر للمطالبة بالحقوق البحرية في بوليفيا
علم بطول 200 كيلومتر للمطالبة بالحقوق البحرية في بوليفيا

2018-03-11

استطلاع أميركي: 42 بالمائة من الجراحات التجميلية سببها "السيلفي"
استطلاع أميركي: 42 بالمائة من الجراحات التجميلية سببها "السيلفي"

2018-03-10

الأكثر قراءة

هجوم جوي على القاعدة الروسية

هجوم جوي على القاعدة الروسية "حميميم" في السورية

2018-03-11
مصرع 11 شخصًا في تحطم طائرة تركية خاصة في إيران

مصرع 11 شخصًا في تحطم طائرة تركية خاصة في إيران

2018-03-11
ساعات الغوطة الأخيرة: النظام قصفها بكل ما يملك وأهلها يرحلون

ساعات الغوطة الأخيرة: النظام قصفها بكل ما يملك وأهلها يرحلون

2018-03-11

"صواريخ غراد الأكثر تهديدا على الجبهة الداخلية الإسرائيلية"

2018-03-11

"فيسبوك" يستعين بتكنولوجيا إسرائيلية لجمع بيانات المستخدمين

2018-03-11