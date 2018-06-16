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موظفو "ديزني لاند" الترفيهية يحتجون على سوء رواتبهم

تاريخ النشر: 16/06/2018 - 18:39

موظفو "ديزني لاند" الترفيهية يحتجون على سوء رواتبهم
(Pixabay)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: خالد السيد

تستمر وتيرة ضغط موظفو إحدى أكبر مدن الملاهي في العالم، وأكثرها شهرّة "دينزي لاند" الأميركية، على مشغليهم للمطالبة برواتب "تتيح لهم أن يعيشوا"، لكن "ديزني" تندد من جانبها "بعملية إخراج سياسية".

وبعد أن تظاهر موظفي "ديزني لاند" يوم الخميس الماضي، تسلمت إدارة المجموعة الجمعة رسالة وقعها أاكثر من 120 ألف شخص، كما أفاد موقع "أكشن نت وورك.أورغ" للعرائض.

وكان مئات من موظفي الحديقة في كاليفورنيا، تظاهروا الخميس في موقع "أناهايم"، جنوب لوس إنجليس، كما أكد الاتحاد الدولي لنقابة الموظفين، الذي بث أشرطة فيديو عن هذه التظاهرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

مدينة سويدية تفرض على المتسولين الحصول على ترخيص
صادق المجلس البلدي في مدينة إسكيلستونا في السويد، على مرسوم يشترط على المتسولين الحصول على ترخيص، بهدف إحصاء السكان المعوزين ورصد عمليات الاتجار المحتملة، بحسب ما أوردته الإذاعة السويدية العامة.
 

وجاء في الرسالة أن "أرباح ديزني لاند لا تظهر بسحر ساحر. إنها تتحقق بفضل الموظفين الذين يعملون بكد ونشاط حتى يتأكدوا من أن الزائرين يستمتعون بتجربة رائعة"، ومن الضروري "تقاسم هذه الأرباح".

وأشارت الرسالة أيضًا، إلى اأن الشركة متعددة الجنسية ستستفيد من "1.5 مليار دولار من التخفيضات الضريبية" التي أقرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وكشف آخر النتائج الفصلية للمجموعة أن الأرباح ازدادت بنسبة 23% سنويا، وخصوصا بفضل الحال الجيدة للمتنزهات.

وأكدت دراسة لجامعة كاليفورنيا الغربية، نشرت في بداية السنة، على 10% من موظفي "ديزني لاند" كانوا بلا مسكن ثابت وأن غالبيتهم لا يستطيعون دفع ثمن ثلاث وجبات يومية.

ووصفت "ديزني لاند" هذه الدراسة بأنها "غير دقيقة" ومنحازة، موضحة أن أزمة السكن في كاليفورنيا تتخطى بأشواط إطارها .

 

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#disneyland
#ديزني لاند
#مدينة ملاهي
#الولايات المتحدة
#رواتب

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