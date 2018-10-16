شاب يُفبرك وفاته على وسائل التواصل الاجتماعي

تعمد شاب تركي باسم "أحمد ب"، نشر صورة تُشير إلى موته على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل القضاء على الطرق التي يُمكن أن تصله عبرها، عناصر من الشرطة التركية.

وأفادت الشرطة التركية، أن الشاب الذي صدر حكما بالسجن بحقه، لمدة 8 سنوات و7 أشهر، واستخدم هذه الطريقة من أجل كف بحث الشرطة عنه.

ونشر "أحمد ب" المحكوم بتهم تتعلق بالسرقة وتجارة المخدرات، صورا في مواقع التواصل الاجتماعي بالاتفاق مع أصدقائه، يظهر فيها ملفوفا بالشاش من رأسه وصدره وذراعه اليمنى، ممددا على سرير أبيض، للإيحاء بأنه ميت، وكُتب تحت الصورة عبارات من قبيل "جعل الله مثواه الجنة" "ألهم ذويه الصبر" "فلتهنأ روحك".

لكن الشاب تفاجأ بوصول والده الموجود في ولاية باليكسير، إلى المكان الذي يعيش به أحمد ب في ولاية أضنة، فور سماع خبر وفاة ولده، ليجد أنه ليس هناك أي مراسم للدفن أو التشييع، ويقوم بالتبليغ الشرطة عن ذلك.

وقامت الشرطة بمداهمة عدد من العناوين التي يمكن للمحكوم الاختباء بها، ليتم القبض عليه في منزل بمنطقة غل بهشة بولاية أضنة، حيث حصلة عليه بطاقة هوية شخصية مزورة.

وفي إفادته اعترف "أحمد ب" بأنه لجأ إلى هذه الحيلة بقتل نفسه في مواقع التواصل الاجتماعي، لتوقف الشرطة البحث عنه.