العداء ضد المسلمين في ألمانيا... 132 اعتداء في 3 أشهر

تتزايد حوادث الإسلاموفوبيا في ألمانيا، التي شهدت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، 132 جريمة ضد المساجد والمسلمين، وفقا لوزارة الداخلية الألمانية.

وذكرت صحيفة "نيوا أوسنابروكر تسايتونغ" الألمانية، اليوم الأربعاء، أن وزارة الداخلية قالت في ردها على مساءلة برلمانية من الحزب اليساري الألماني، إنه تم تسجيل 132 هجوما على مساجد ومسلمين خلال الربع الأول من العام 2019 لوحده.

وقالت الوزارة إن الهجمات تضمنت الإساءة لمسلمين وإهانتهم، وإلحاق الأضرار بممتلكاتهم، وكتابة عبارات مسيئة على مبانيهم.

وذكرت أن هناك 4 أشخاص أصيبوا نتيجة لتلك الهجمات، مرجحة أن يكون العدد الحقيقي للهجمات أعلى من ذلك، بسبب الإبلاغ المتأخر عن الهجمات.

ومقارنة بالعام الماضي، فقد سجل في الربع الأول منه 196 جريمة ضد المسلمين في ألمانيا، وبلغ عدد الجرائم التي سجل ارتكابها ضد المسلمين خلال العام بأكمله 824 جريمة.

ونقلت الصحيفة الألمانية عن النائبة في الحزب اليساري الألماني، أولا يلبكه، قولها إن انخفاض عدد الجرائم ضد المسلمين لا يعني أنهم في أمان، أو أن الخطر انخفض، وأكدت على ضرورة الحزم في مواجهة العنصرية بجميع أشكالها.

وأوضحت بشكل خاص أن النقاشات حول الحجاب لا تفيد السيدات والفتيات المسلمات كما يدعي الكثير من الغربيون، وإنما على العكس تفتح الطريق أمام إقصاء أكبر لهن.