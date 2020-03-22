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بريطانيا: اعتقال رجل لبيعه دواء مزيّفا لكورونا

تاريخ النشر: 22/03/2020 - 08:59

بريطانيا: اعتقال رجل لبيعه دواء مزيّفا لكورونا
(أ ب)
عرب ٤٨ / رويترز

أعلنت الشرطة البريطانية، أمس السبت، توجيه تهم لرجل اعتقلته الجمعة بسبب بيعه دواء مزيّف لعلاج فيروس كورونا المستجد، حول العالم.

وألقت الشرطة القبض على فرانك لودلو (59 عاما)، من سكان وست ساسكس جنوبي بريطانيا، واتهمته بالاحتيال وحيازة مواد لاستخدامها في هذا الاحتيال وتصنيع منتج طبي بشكل غير قانوني.

ومثل لودلو أمام محكمة في مدينة برايتون وأمرت باستمرار احتجازه حتى يوم 20 نيسان/ أبريل المقبل.

جاء اعتقال لودلو بعد تحقيق مشترك أجرته وحدة جرائم الملكية الفكرية التابعة لشرطة مدينة لندن ووكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية وإدارة الغذاء والدواء الأميركية.

وبدأت القضية عندما اعترض ضباط وكالة الجمارك وحماية الحدود الأميركية في لوس انجليس طردا في 18 آذار/ مارس، أُرسل من بريطانيا واحتوى على 60 عبوة منفصلة لعلاج فيروس كورونا تم تصنيفها على أنها "علاج مضاد للأمراض".

وخلصت إدارة الغذاء والدواء الأميركية إلى أن هذا المنتج دواء غير معتمد وأبلغت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا.


#بريطانيا
#دواء مزيف
#كورونا

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