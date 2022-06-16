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قرار طلابي برفع علم فلسطين بشكل دائم في جامعة أوكسفورد

تاريخ النشر: 16/06/2022 - 22:17

قرار طلابي برفع علم فلسطين بشكل دائم في جامعة أوكسفورد
من مظاهرة في لندن خلال العدوان على غزة أيار/ مايو 2021 (Getty images)
عرب ٤٨

صوّت مجلس طلاب المستوى الجامعي الأول في كلية إكستر، وهي واحدة من أربع كليات في جامعة أوكسفورد البريطانية، لصالح قرار برفع علم فلسطين بشكل دائم في الجامعة تعبيرا عن التضامن مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي.

ويدين قرار المجلس الطلابي الاحتلال الإسرائيلي، ويشمل القرار إلى جانب رفع العلم الفلسطيني بشكل دائم، التبرع بمبلغ رمزي لدعم القطاع الطبي الفلسطيني.

واقترحت لجنة العدل والمساواة في المجلس هذه الخطوة ضمن إدانة استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، ومن ضمنها استشهاد الصحافية شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال أثناء تغطيتها الصحافية في مخيم جنين.

وأشار القرار إلى تقارير منظمات حقوق الإنسان وإلى حقيقة أن "الفلسطينيين يواجهون تمييزا ممنهجا بسبب عرقهم وأصلهم القومي"، وأن منظمة العفو الدولية أعلنت "إسرائيل دولة فصل عنصري".

وأعرب المجلس الطلابي عن دعمه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني، مطالبا الجامعة بأن "تفعل كل ما هو ممكن لإظهار التضامن مع فلسطين في خضم هذه الأزمة الدولية".

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#جامعة أوكسفورد
#قرار طلابي برفع العلم الفلسطيني في جامعة أوكسفورد

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