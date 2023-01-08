الثورة الصناعيّة الرابعة... الروبوتات بدأت تتحرّك

يبدو أنّ إيلون ماسك كان محقًّا في شيء واحد، وهو ما قاله عن روبوت الدردشة الجديد من OpenAI، حيث قال: «جيد مخيف». لنبدأ من هُنا… هذا المقتطف الصغير من الروبوتات والثورة، هي أغنية طلبتها من روبوت الدردشة ChatGPT إنشاءها:

يقول البعض أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يشكل تهديدًا

لسبل عيش العمال والأرباح التي يحصلون عليها

يجادلون بأنه يجب تقاسم أرباح الذكاء الاصطناعي

وأن الحكومة يجب أن تساعد أولئك الذين يعانون من إعاقة

لكن آخرين يقولون إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون قوة من أجل الخير

يمكن أن يقلل من الحاجة إلى العمل، كما ينبغي

يمكن أن يخلق مجتمعًا نتحرر فيه من العمل المأجور

حيث يمكننا متابعة شغفنا، دون أي معروف

قررت تحويل «الروبوتات والثورة» إلى مشروع فيديو موسيقي، لذلك أمضيت بضع ساعات في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى للقيام بذلك بنفسي كمبتدئ. لقد اشتركت في تطبيق صوتي (Murf) لتوفير الغناء، وتطبيق Midjourney للصور المرئية التي تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر، وتطبيق Amper Music لعمل موسيقى تصويرية متقلبة المزاج، وتطبيق Canva للمساعدة في تحريرها وإنتاجها. وفّر الذكاء الاصطناعي لي الراحة كما وفّر عليّ تكلفة العمل الباهظة لدفع رواتب فنّانين وعاملين موسيقيّين ومهندسين ومصمّمي غرافيك.

وبالمثل، فقد بدأت بعض مواقع الويب التجارية في توظيف الذكاء الاصطناعي، بدلًا من الرسامين، وبذلك توفّر من رسوم الفنّانين.

وصف كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، الثورة الصناعية الرابعة بأنها «مزيج من التقنيات التي تطمس الخطوط الفاصلة بين المجالات المادية والرقمية والبيولوجية». إنه تقارب الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والروبوتات المتقدمة والتكنولوجيا الحيوية.

في الثورات الصناعية السابقة، استحوذت الآلات على العديد من وظائف العمل اليدوية، ثم أعمال خط التجميع المتكررة وكدح المكاتب التناظرية. الآن هم قادمون للعمل «المعرفي» على مستوى أعلى. اقترحت دراسة أجريت عام 2013 من جامعة أكسفورد أنه يمكن القضاء على ما يقرب من نصف مهن اليوم من خلال الأتمتة على مدار الجيل القادم، بما في ذلك العديد من وظائف ذوي الياقات البيضاء.

كتب Kai-Fu Lee، خبير الذكاء الاصطناعي والرئيس التنفيذي لشركة Sinovation Ventures، مقالًا عام 2018 تكهن فيه بأن 50 بالمائة من الوظائف سيتم تشغيلها آليًا في غضون عقد ونصف. كتب لي: «المحاسبون وعمال المصانع وسائقو الشاحنات والمساعدون القانونيون وأخصائيو الأشعة - على سبيل المثال لا الحصر - سيواجهون اضطرابًا مشابهًا لما واجهه المزارعون خلال الثورة الصناعية».

أشار عالم النفس الحائز على جائزة نوبل دانيال كانيمان في عام 2021: «من الواضح أن الذكاء الاصطناعي سيفوز».

التكنولوجيا الموفرة للعمالة ليست خاطئة بطبيعتها. الأمر المزعج هو العملية التي يتم فيها دمجها في النظام الرأسمالي. أوضح كارل ماركس كيف أن استبدال العمالة بالأتمتة هو أداة يستخدمها رأس المال لإضعاف العمالة وإثراء نفسها دون اعتبار لمستوى معيشة العمال أو احتياجات المجتمع. كتب ماركس: «أداة العمل، عندما تتخذ شكل آلة، تصبح على الفور منافسًا للعامل نفسه».

يخطئ المدافعون الرأسماليون عندما يقولون إنه في حين أن التكنولوجيا الجديدة قد تحل محل العمال على المدى القصير، إلا أنها يجب أن تحرر العمال في النهاية من الكدح وتسمح لهم بالعمل في قطاعات أكثر تقدمًا. هذه هي الحجة التي طرحها ChatGPT في السطر الثاني من «الروبوتات والثورة». إذا كان الأمر كذلك، فلماذا يتحمل الكثير من العاملين في الوقت الحاضر ساعات طويلة وأجورًا منخفضة ويكرهون وظائفهم على الرغم من كل مكاسب الإنتاجية من التقدم في الكهرباء والحوسبة والروبوتات والتكنولوجيا الأخرى على مدار القرنين الماضيين؟

أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة اللامعة مثل Open GPT ليست جيدة بما يكفي في عام 2023 لاستبدال بيونسيه وكيندريك لامار، على سبيل المثال، بروبوتات الغناء والراب.