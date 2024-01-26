الولايات المتّحدة: تنفيذ أوّل عمليّة إعدام بواسطة غاز النيتروجين

حُكم على سميث (58 عاما) بالإعدام قبل أكثر من ثلاثة عقود بعدما دين بقتل زوجة قس عام 1988 كقاتل مأجور...

أعدمت ولاية ألاباما في جنوب الولايات المتحدة الخميس مدانا بالقتل مستخدمة غاز النيتروجين، في سابقة في البلاد اعتبرت الأمم المتحدة أنها قد ترقى إلى التعذيب.

أُعلنت وفاة كينيث يوجين سميث تمام الساعة 20,25 (02,25 ت غ الجمعة)، وفق ما أعلن النائب العام في الولاية ستيف مارشال.

وقال مارشال "تحققت العدالة. تم الليلة إعدام كينيث سميث بسبب العمل الشائن الذي ارتكبه قبل أكثر من 35 عاما".

حُكم على سميث (58 عاما) بالإعدام قبل أكثر من ثلاثة عقود بعدما دين بقتل زوجة قس عام 1988 كقاتل مأجور.

وتم تنفيذ الحكم في سجن هولمان في آتمور في ألاباما باستخدام الخنق بواسطة النيتروجين والذي يقوم على ضخ الغاز في قناع ما يؤدي إلى خنق المدان.

وذكرت منصة "أل.كوم" AL.com الإخبارية المحلية نقلا عن شهود من الإعلاميين أن المحكوم "بدأ يتلوى ويتخبط لنحو دقيقتين إلى أربع، أعقبتها حوالى خمس دقائق من اللهثان".

وأفاد مفوّض إدارة السجون جون هام بأن سميث بدا وكأنه "يحبس أنفاسه لأطول وقت ممكن" لكن كانت هناك "حركة لاإرادية" ولهثان.

وفُتحت الستارة فوق غرفة الشهود من الإعلاميين عند الساعة 19,35، بحسب "أل.كوم"، فيما أعلنت وفاة سميث بعد أقل من 35 دقيقة على ذلك.

وأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن أسفه العميق لتنفيذ الإعدام.

وجاء في بيان صدر عنه أن "أسلوب الخنق بوساطة غاز النيتروجين هذا، الجديد وغير المختبر من قبل، قد يرقى إلى التعذيب أو المعاملة القاسية واللاإنسانية أو المهينة".

بدوره، وصفها المدير التنفيذي لمركز معلومات عقوبات الإعدام روبن ماهر بـ"وسيلة إعدام لم يسبق اختبارها وغير مثبتة".

وأفاد ماهر فرانس برس "لم يسبق أن استُخدمت من قبل لإعدام أي شخص في الولايات المتحدة، أو في العالم بحسب علمنا".

وخضع سميث إلى محاولة إعدام فاشلة في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 عندما لم يتمكن مسؤولو السجن من تحديد الخطوط الوريدية لإعدامه بحقنة قاتلة.

وكانت آخر كلمات سميث الخميس "تسببت ألاباما الليلة بإرجاع البشرية خطوة إلى الوراء"، وفق ما نقل عنه الفرع المحلي لشبكة "سي بي إس".

وقال "أغادر بحب وسلام ونور.. أحبكم. أشكركم على الدعم. أحبكم جميعا".

وأشارت إدارة السجون في ألاباما إلى أن آخر وجبة تناولها سميث صباح الخميس كانت شريحة لحم وبطاطا مهروسة مقلية وبيضا.

تمّت آخر عملية إعدام في الولايات المتحدة باستخدام الغاز عام 1999 عندما أُعدم شخص مدان بالقتل بواسطة غاز سيانيد الهيدروجين.

ونفّذت الولايات المتحدة 24 عملية إعدام عام 2023، جميعها بالحقن القاتلة.