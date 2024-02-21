نيويورك: العثور على ساق بشريّة في مترو الأنفاق

شهدت شبكة مترو الأنفاق في نيويورك بعض الحوادث المأساويّة في السنوات الأخيرة حظيت بتغطية إعلاميّة، على غرار حوادث دفع مسافرين إلى مسار المترو من مجرمين أو أشخاص يعانون اضطرابات ذهنيّة...

أعلنت الشرطة في مدينة نيويورك، عن عثور أفرادها في عطل نهاية الأسبوع على ساق بشريّة على السكّة الحديد في قطارات مترو الأنفاق في نيويورك.

وقالت الشرطة إنّها فتحت تحقيقًا في الحادث المروّع، ولا يزال البحث جاريًا لإيجاد كامل الجثّة.

وأوضحت الشرطة أنّ عناصرها استجابوا خلال منتصف نهار السبت لمكالمة تبلّغ عن العثور على "بقايا بشريّة" على سكّة الخطّ الرابع في منطقة برونكس.

وأضافت الشرطة "عثر عناصر الشرطة عندما وصلوا على ساق بشريّة".

وشهدت شبكة مترو الأنفاق في نيويورك بعض الحوادث المأساويّة في السنوات الأخيرة حظيت بتغطية إعلاميّة، على غرار حوادث دفع مسافرين إلى مسار المترو من مجرمين أو أشخاص يعانون اضطرابات ذهنيّة.

وتحاول السلطات أيضًا التوعية على ظاهرة "سابواي سيرفرز"، وهم أشخاص متهوّرون يصوّرون أنفسهم على أسطح قطارات تسير ونشر مقاطع الفيديو عبر منصّات التواصل الاجتماعيّ. وقد تسبّبت هذه التصرّفات بعدد كبير من الحوادث المميتة خلال السنوات الأخيرة.

وفي الأسبوع الفائت، توفّي رجل يبلغ 34 عامًا وأصيب خمسة أشخاص جرّاء طلقات ناريّة في محطّة أخرى في برونكس.