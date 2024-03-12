موقع استئجار شقق شهير يحظر كاميرات المراقبة داخل أماكن الإقامة

"هذا التحديث يأتي في إطار جهود المنصة لترشيد سياستها المتعلقة بكاميرات المراقبة والأجهزة الأخرى، وتاليًا حماية خصوصية المضيفين والمسافرين"...

قررت "اير بي ان بي" حظر كاميرات المراقبة داخل أماكن الإقامة المستأجرة عبر الموقع، على ما أعلنت الشركة الاثنين، مؤكدةً أنها ترغب من خلال هذا القرار في حماية خصوصية زبائنها.

وكانت المنصة المتخصصة في تأجير الغرف والشقق والبيوت تسمح سابقًا بكاميرات المراقبة في الغرف المشتركة كالممرات أو غرف المعيشة، إذا كانت ظاهرة بشكل واضح.

لكنّ عددًا من الزبائن اشتكوا عبر منصات التواصل الاجتماعي من وجود كاميرات مراقبة مخبأة في منازلهم، أو في أماكن يُفترض أن تُحترم فيها الخصوصية.

وأشارت الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرًا، في منشور عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنّ "هذا التحديث يأتي في إطار جهود المنصة لترشيد سياستها المتعلقة بكاميرات المراقبة والأجهزة الأخرى، وتاليًا حماية خصوصية المضيفين والمسافرين".

وستدخل هذه السياسة الجديدة بالإضافة إلى تشديد القواعد المتعلقة بكاميرات المراقبة الخارجية، حيز التنفيذ في 30 نيسان/أبريل، بحسب الشركة.

ونقل المنشور عن المسؤول في "اير بي ان بي" جونيبر داونز قوله إنّ "هدفنا من خلال هذه القواعد الجديدة هو توفير مزيد من الوضوح لزبائننا بشأن ما يمكنهم توقّعه عبر اير بي ان بي".

وأوضحت الشركة أنها ستواصل السماح بالكاميرات الموجودة على أجراس الأبواب وأجهزة قياس شدة الصوت لحماية اماكن السكن.

أما في ما يخص الكاميرات الخارجية، فسيكون إلزاميًا الإعلان عن وجودها وموقعها قبل أي تأكيد للحجز، ولن تكون مسموحة في أماكن معينة كالحمامات الخارجية المغلقة أو غرف الساونا، وفق الشركة.