المغرب: سنفقد 20٪ من المساحات المزروعة جراء الجفاف

يعزو المغرب ندرة المياه إلى تراجع الأمطار خلال السنوات الماضية، إذ بلغ العجز السنويّ مليار متر مكعّب...

قال المغرب، الثلاثاء، إنّ البلد سيفقد 20 بالمائة من المساحات المزروعة هذا العام، بسبب الجفاف.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الزراعة المغربيّ محمّد صديقي، ردًّا على أسئلة برلمانيّة بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان المغربيّ).

وقال صديقي: "بالنسبة للزراعات الخريفيّة والشتويّة، بلغت المساحة المزروعة 2.5 مليون هكتار، مقارنة مع 4 ملايين هكتار كنّا نسجّلها في السنوات العاديّة".

وأضاف: "من مجموع 2.5 مليون هكتار من المساحات المزروعة، سنفقد 20 بالمائة منها بسبب الجفاف".

وأوضح أنّ المساحات المزروعة "انخفضت هذا العام بنسبة 31 بالمائة، مقارنة مع العام الماضي".

وشهدت بداية الموسم الزراعيّ في المغرب هذا العام، تأخّرا في هطول الأمطار، وهو ما بات يهدّد بعام جديد من الجفاف ينعكس سلبًا على الموسم الزراعيّ.

ويعزو المغرب ندرة المياه إلى تراجع الأمطار خلال السنوات الماضية، إذ بلغ العجز السنويّ مليار متر مكعّب.