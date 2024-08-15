ناشطون بيئيّون يغلقون مطارات في ألمانيا ويعطّلون حركة الملاحة

تمّ تعليق الحركة الجوّيّة في مطاري كولونيا/بون ونورمبرغ بسبب عمليّات الشرطة المستمرّة، حسبما أفاد مشغّلو المطارين الّذين أشاروا في وقت لاحق إلى استئناف الملاحة الجوّيّة بعدما اعتقلت الشرطة الناشطين...

دخل ناشطون في مجال المناخ من حركة "الجيل الأخير" أربعة مطارات ألمانيّة صباح الخميس، ما أدّى إلى تعليق حركة الملاحة في اثنين منها وهما كولونيا/بون ونورمبرغ، قبل أن توقفهم الشرطة.

وقالت المجموعة في بيان "تظاهر أعضاء في الجيل الأخير صباح الخميس في أربعة مطارات ألمانيّة: برلين وكولونيا/بون ونورمبرغ وشتوتغارت. دخل ثمانية أشخاص في المجمل على مدارج الساعة الخامسة صباحًا (بتوقيت وسط أوروبا) وتشبّثوا بالإسفلت".

وفي كلّ مطار من المطارات الأربعة، عرض ناشطون يرتدون سترات برتقاليّة لافتات كتب عليها "النفط يقتل" من بين أمور أخرى.

غير أنّهم لم يتمكّنوا من الوصول إلى منصّة الإقلاع والوصول.

مع ذلك، تمّ تعليق الحركة الجوّيّة في مطاري كولونيا/بون ونورمبرغ بسبب عمليّات الشرطة المستمرّة، حسبما أفاد مشغّلو المطارين الّذين أشاروا في وقت لاحق إلى استئناف الملاحة الجوّيّة بعدما اعتقلت الشرطة الناشطين.

وفي برلين وشتوتغارت، سارعت الشرطة إلى طرد الأشخاص الّذين دخلوا إلى المدرّج.

ودعا النشطاء عبر هذه التظاهرة إلى التوقيع على اتّفاق عالميّ للتخلّص التدريجيّ من الوقود الأحفوريّ.