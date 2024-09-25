تايلاند: إعدام عشرات التماسيح للحؤول دون هروبها خلال الفيضانات

وقال صاحب المزرعة إنّه طلب من السلطات وضع تماسيحه في مأوى موقّت حتّى تهدأ الفيضانات، لكنّ اقتراحه رفض لأنّ الزواحف كبيرة جدًّا...

أعدمت مزرعة لتربية التماسيح في تايلاند 125 من زواحفها، على ما أفاد مالكها الأربعاء، تفاديًا لهروبها خلال الفيضانات الّتي تشهدها المملكة وتعريضها السكّان للخطر.

وأوضح مربّي التماسيح في مقاطعة لامفون (شمال غرب تايلاند) ناتاباك خومكاد لوكالة فرانس برس أنّ "الأمطار صدعت جدران المزرعة"، ما دفعه "يا للأسف إلى قتل 125" من هذه الزواحف الّتي يربّيها "منذ 17 عامًا".

وأشار صاحب المزرعة إلى إنّه وموظّفيه صعّقوا التماسيح السياميّة بالكهرباء لمنعها من الهروب والتجوّل في الريف وتاليا مهاجمة القرويّين والماشية.

وأظهرت صور نشرها عبر حسابه على "فيسبوك" حفّارة تستخرج بقايا الزواحف من حظيرتها.

ويصنّف التمساح السياميّ الّذي يمكن أن يصل طوله إلى ثلاثة أمتار ويستوطن جنوب شرق آسيا من الأنواع المهدّدة بالانقراض بشدّة في البرّيّة، إلّا أنّه لا يزال يربّى في المزارع في تايلاند بغية الإفادة من جلده.

وقال صاحب المزرعة إنّه طلب من السلطات وضع تماسيحه في مأوى موقّت حتّى تهدأ الفيضانات، لكنّ اقتراحه رفض لأنّ الزواحف كبيرة جدًّا.