بيع عدد من مخطوطات ديغول وأغراضه التذكاريّة مقابل 5.6 مليون يورو

وأكّدت الدار أنّ القطع الـ372 الّتي كانت مطروحة في المزاد بيعت "بأكملها"، ومن بينها مخطوطات ورسائل ورسوم وقطار كهربائيّ...

حصد مزاد أقيم الاثنين في باريس على مخطوطات وأغراض تذكاريّة كانت عائدة للرئيس الفرنسيّ الراحل شارل ديغول إيرادات بلغت قيمتها الإجماليّة 5.6 ملايين يورو شاملة الرسوم، بحسب ما أعلنت الدار المنظّمة "آركوريال".

واستغرق المزاد ثماني ساعات وشارك فيه حضوريًّا أكثر من 200 شخص، وعبر الإنترنت 1500 مسجّل، وبلغ عدد مشاهديه عبر "يوتيوب" 300، وفّق "آركوريال"

ودفع المبلغ الأعلى للحصول على ساعة يد من نوع "ليب" LIP كان الجنرال ديغول (1890-1970) يضعها، وبيعت بسعر قياسيّ عالميّ لهذه العلامة التجاريّة بقيمة 537,920 يورو.

وأكّدت الدار أنّ القطع الـ372 الّتي كانت مطروحة في المزاد بيعت "بأكملها"، ومن بينها مخطوطات ورسائل ورسوم وقطار كهربائيّ.

وشمل المزاد مثلًا النسخة الأصليّة من كتاب ديغول "مذكّرات الحرب" طبعت خصّيصًا له وقدّمت لزوجته إيفون (76458 يورو)، ورسالة مكتوبة بخطّ اليد موقّعة من رئيس الوزراء البريطانيّ ونستون تشرشل (107584 يورو)، ورسالة من الفنّانة الأميركيّة الأصل والوجه البارز في المقاومة الفرنسيّة جوزفين بيكر (26240 يورو).

وأوضحت "آركوريال" في بيان أنّ المزاد مبادرة من أسرة الراحل، وسيخصّص جزء من ريعه لمؤسّسة آن ديغول الّتي تحتضن وتواكب أشخاصًا من ذوي الإعاقة. وكانت قطع المزاد ضمن تركة النجل الأكبر للرئيس ديغول الأدميرال فيليب ديغول الّذي توفّي في آذار/مارس الفائت.

الأوراق الأربع لمخطوطة نداء 18 حزيران/يونيو الّذي قرأه ديغول عام 1940 عبر مذياع هيئة الإذاعة البريطانيّة "بي بي سي" خلال وجوده في لندن، ودعا فيه مواطنيه إلى مقاومة الجيش الألمانيّ المحتلّ. وهي المرّة الأولى تعرّض هذه المخطوطة، بحسب الدار.

وأشارت "آركوريال" إلى أنّ هذا المعرض اجتذب خمسة آلاف زائر في عشرة أيّام.