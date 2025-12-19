إدارة ترامب تعلّق قرعة "غرين كارد"

يمنح برنامج قرعة "غرين كارد" الأميركي ما يصل إلى 55 ألف تصريح إقامة دائمة سنويا لأشخاص من "بلدان بمعدلات هجرة منخفضة إلى الولايات المتحدة"، بحسب وزارة الخارجية...

أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم تعليق قرعة "غرين كارد" (تصريح الإقامة الدائمة) الخميس مشيرة إلى أنها استُخدمت من قبل المشتبه به في تنفيذ عملية إطلاق النار الجماعية في جامعة براون.

يشتبه بأن كلاوديو نيفيش فالينتي، وهو برتغالي يبلغ من العمر 48 عاما، اقتحم مبنى في جامعة براون يوم 13 كانون الأول/ديسمبر وفتح النار على طلبة كانوا يجرون امتحانات، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة تسعة بجروح.

كما أنه متهم بقتل استاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (إم آي تي) بعد يومين.

وكتبت نويم على شبكات التواصل الاجتماعي بأن نيفيش فالينتي "دخل إلى الولايات المتحدة من خلال برنامج تأشيرة هجرة التنوع DV1 في 2017 وتم منحه تصريح إقامة دائمة".

وأضافت "بناء على توجيهات من الرئيس (دونالد) ترامب، أوجّه فورا دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية بإيقاف برنامج DV1 لضمان عدم تعرّض المزيد من الأميركيين إلى الأذى بسبب هذا البرنامج الكارثي".

وتابعت "ما كان ينبغي السماح لهذا الشخص الفظيع أن يدخل بلادنا قط".

ذكرت الشرطة مساء الخميس بأنه عثر على نيفيش فالينتي منتحرا بعد عملية بحث عنه استمرت عدة أيام.

يمنح برنامج قرعة "غرين كارد" الأميركي ما يصل إلى 55 ألف تصريح إقامة دائمة سنويا لأشخاص من "بلدان بمعدلات هجرة منخفضة إلى الولايات المتحدة"، بحسب وزارة الخارجية.

ومن أجل التأهل للدخول في القرعة، يشترط على المتقدمين بأن يكونوا أنهوا دراستهم الثانوية على الأقل أو حصلوا على عامين من التدريب أو الخبرة في سوق العمل.

كما يخضعون لعملية تدقيق تتضمن إجراء مقابلة معهم.