قراصنة سرقوا مئات آلاف الملفات الطبية في نيوزيلندا يسعون لكسب المال و"سمعة طيبة"

أعلن قراصنة إلكترونيون أكدّوا أنهم تمكنوا من الوصول إلى السجلات الطبية لأكثر من 100 ألف نيوزيلندي، موافقتهم على تأجيل دفع الفدية المطلوبة من أجل "بناء سمعة طيبة"، وفق ما ذكرت صحيفة محلية الثلاثاء.

وأكّد حساب على تلغرام يطلق على نفسه اسم "كازو" أنه قام باختراق أكثر من 428 ألف ملف على منصة Manage My Health الخاصة من خلال تقديم عينات للمستخدمين لتنزيلها.

وهذه المنصة هي بوابة صحية آمنة عبر الإنترنت وتطبيق شائع في نيوزيلندا، تسمح للمرضى بالوصول إلى سجلاتهم الطبية وحجز المواعيد لدى الأطباء وفي المستشفيات.

وبالتالي، تخزن المنصة البيانات الصحية والمعلومات الشخصية، مثل أرقام الهواتف وعناوين المنازل، ل1,8 مليون مستخدم في نيوزيلندا. وتشير تقديراتها إلى أن القراصنة الإلكترونيين تمكنوا من الوصول إلى سجلات ما بين 6 و7% منهم.

وطالب "كازو" بالحصول على 60 ألف دولار أميركي كفدية قبل صباح الثلاثاء لمنع الكشف عن الملفات أو بيعها.

وذكرت صحيفة "ذي بوست" النيوزيلندية الثلاثاء أن القراصنة الإلكترونيين أرجأوا الموعد النهائي لدفع الفدية إلى الخامسة صباح الجمعة (16,00 بتوقيت غرينتش الخميس).

وقال "كازو" الأحد "هدفنا الرئيسي هو كسب المال وبناء سمعة طيبة داخل المجتمع".

من جهتها، ذكرت المنصة أن المعلومات المتعلقة بالمواعيد والوصفات الطبية لم تتأثر بسرقة البيانات.

وهي أفادت في بيان الثلاثاء أنها حددت هوية المرضى المتضررين وأبلغتهم بما حدث. ولم تعلق على مسألة الفدية.

وأطلق وزير الصحة النيوزيلندي سيميون براون تحقيقا الاثنين في عملية سرقة البيانات وأكد "يجب أن نتعلم من هذه الحادثة لمنع تكرارها في المستقبل".