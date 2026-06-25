موجة حر تضرب أوروبا: أكثر من 100 مليون شخص يواجهون ارتفاع درجات الحرارة

تبقى فرنسا الأكثر تأثرًا بموجة الحر، إذ يُنتظر أن تسجل درجات حرارة تفوق 30 مئوية في مناطق تضم نحو 63 مليون نسمة، فيما ستتجاوز 35 مئوية في مناطق يبلغ عدد سكانها 53 مليونًا...

تتوقع حسابات وكالة "فرانس برس" أن يتعرض ما لا يقل عن 101 مليون شخص في أوروبا، الخميس، لدرجات حرارة تتجاوز 35 درجة مئوية، بينهم أكثر من 50 مليونًا في فرنسا و18 مليونًا في ألمانيا، مع استمرار موجة الحر التي تجتاح القارة.

وبحسب التقديرات، ستتجاوز درجات الحرارة 30 مئوية في مناطق يقطنها أكثر من 380 مليون نسمة في أوروبا، باستثناء تركيا، أي ما يعادل نحو ثلثي سكان القارة.

وتبقى فرنسا الأكثر تأثرًا بموجة الحر، إذ يُنتظر أن تسجل درجات حرارة تفوق 30 مئوية في مناطق تضم نحو 63 مليون نسمة، فيما ستتجاوز 35 مئوية في مناطق يبلغ عدد سكانها 53 مليونًا.

كما يُتوقع أن تتجاوز الحرارة 30 مئوية في مناطق يقطنها أكثر من 70 مليون شخص في ألمانيا، و48 مليونًا في إيطاليا، و38 مليونًا في المملكة المتحدة، في ظل استمرار الظروف الجوية الحارة في أجزاء واسعة من أوروبا.