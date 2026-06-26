موجة الحرّ تطال أكثر من 150 مليون شخص في أوروبا

تتجاوز هذه الأرقام التوقعات الصادرة عن المعهد الألماني للأحوال الجوية، والتي حُسبت حتى الخميس عند الساعة 3:00 بتوقيت غرينتش، إذ توقع أن تتجاوز درجات الحرارة 35 درجة مئوية، وأن تطال 101 مليون نسمة...

من المتوقع أن تتجاوز موجة الحر التي تجتاح أوروبا 35 درجة مئوية، الجمعة، وأن تطال 150 مليون شخص على الأقل، بينهم أكثر من 50 مليونًا في ألمانيا و30 مليونًا في فرنسا، وفق تحليلات وكالة فرانس برس.

وتشير تحليلات فرانس برس إلى أن درجات الحرارة ستتجاوز 30 درجة مئوية لدى أكثر من 420 مليون شخص في أوروبا (من دون احتساب تركيا)، ما يعني أنها ستطال نحو سبعة أشخاص من كل عشرة، بحسب أرقام تستند إلى توقعات خدمة الأرصاد الجوية الألمانية ومركز الأبحاث المشتركة، وتتقاطع مع أرقام منظمة "كليماداشبورد" النمسوية غير الحكومية.

وتتجاوز هذه الأرقام التوقعات الصادرة عن المعهد الألماني للأحوال الجوية، والتي حُسبت حتى الخميس عند الساعة 3:00 بتوقيت غرينتش، إذ توقع أن تتجاوز درجات الحرارة 35 درجة مئوية، وأن تطال 101 مليون نسمة.

وعلى عكس الخميس، لم تعد المنطقة الأكثر تضررًا من موجة الحر البر الفرنسي، بل أصبحت ألمانيا، حيث من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 30 درجة مئوية، الجمعة، وأن تطال نحو 82 مليون نسمة، بينهم 52 مليونًا ستطالهم درجات حرارة تبلغ 35 مئوية أو أكثر.

ولا تزال التوقعات تشير إلى أن درجات الحرارة ستتجاوز 35 درجة مئوية لدى نحو 34 مليون نسمة في فرنسا، و17 مليونًا في إيطاليا، و15 مليونًا في هولندا. وأصدر المعهد الهولندي للأرصاد الجوية أول إنذار له بشأن موجة الحر الشديدة، ويسري مفعوله الجمعة في معظم أنحاء البلاد.

ومن المتوقع أيضًا أن تؤثر درجات الحرارة هذه بشكل كبير في كل من المجر وبلجيكا ولوكسمبورغ.