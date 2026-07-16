دخان حرائق كندا يغطّي سماء تورونتو ويصل إلى شمال شرق الولايات المتحدة

أفادت وزارة البيئة الكندية بأن مؤشر جودة الهواء في تورونتو بلغ مستوى 10+، وهو أعلى تصنيف للمخاطر الصحية، مع توقع استمرار الظروف الخطرة حتى مساء الخميس. ودعت السلطات السكان إلى الحد من الأنشطة الخارجية، خاصة المجهود البدني....

تسببت حرائق الغابات المشتعلة في شمال غرب مقاطعة أونتاريو الكندية في تدهور حاد لجودة الهواء بمدينة تورونتو، التي سُجلت، الأربعاء، كأسوأ مدينة كبرى في العالم من حيث جودة الهواء، فيما امتد الدخان إلى شمال شرق الولايات المتحدة، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات صحية.

وأفادت وزارة البيئة الكندية بأن مؤشر جودة الهواء في تورونتو بلغ مستوى 10+، وهو أعلى تصنيف للمخاطر الصحية، مع توقع استمرار الظروف الخطرة حتى مساء الخميس. ودعت السلطات السكان إلى الحد من الأنشطة الخارجية، خاصة المجهود البدني.

ورغم أن الحرائق تشتعل في مناطق نائية تبعد مئات الأميال عن تورونتو، فإن الدخان الناتج عنها انتشر على نطاق واسع، من دون أن تشكل النيران تهديدًا مباشرًا للمراكز الحضرية.

وامتدت آثار التلوث إلى مدينة نيويورك، حيث أصدرت السلطات المحلية تحذيرًا بعد تراجع جودة الهواء إلى مستويات غير صحية، وحثت السكان على تقليل الأنشطة الشاقة في الهواء الطلق. كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية استمرار تأثير الدخان حتى مطلع الأسبوع المقبل، قبل أيام من استضافة ولاية نيوجيرسي نهائي كأس العالم.

وبحسب شركة "آي كيو إير" السويسرية المتخصصة في مراقبة جودة الهواء، تصدرت تورونتو قائمة المدن الكبرى الأكثر تلوثًا في العالم، متقدمة على كينشاسا ودلهي، فيما جاءت نيويورك في المرتبة الخامسة.

ووفق بيانات الحكومة الكندية، سُجل حتى الأربعاء نحو 835 حريق غابات نشطًا في أنحاء البلاد، بينها 112 حريقًا خارج السيطرة. وأتت الحرائق حتى الآن على نحو 4.7 مليون فدان، وتتركز معظمها في أقاليم مانيتوبا وساسكاتشوان وأونتاريو.