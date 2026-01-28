اشترك بالنشرة البريدية
آخر الأخبار المحلية
الحكم بالسجن 8 أعوام على محمود بشكار على خلفية أمنية
عرب ٤٨
28/01/2026
33 عربيا من النقب قُتلوا برصاص الأجهزة الأمنية الإسرائيلية: إعادة فتح ملف قتل جمعة الدنفيري
عرب ٤٨
28/01/2026
إضراب عام وشامل في طمرة احتجاجا على العنف والجريمة
عرب ٤٨
28/01/2026
اللجنة القطرية تدعو لمشاركة واسعة في مظاهرة "الرايات السوداء" بتل أبيب
عرب ٤٨
28/01/2026
حالة الطقس: أجواء باردة وماطرة حتى الخميس
عرب ٤٨
28/01/2026
رصاص لا اصطدام: الشرطة زوّرت رواية مقتل الشاب يوسف أبو جويعد من النقب
عرب ٤٨
28/01/2026
محامون يتظاهرون في طمرة ووقفة احتجاجية بعرابة تنديدا بالجريمة وتواطؤ الشرطة
عرب ٤٨
27/01/2026
إغلاق شارع 70 عند مفرق شفاعمرو احتجاجا على مصادرة الأراضي لصالح شارع 6
عرب ٤٨
28/01/2026
ضد الجريمة والخاوة: لجنة المتابعة تدعو إلى أوسع مشاركة في مسيرة "الرايات السوداء" في تل أبيب
27/01/2026
مصرع شاب من بيت حنينا في حادث طرق على شارع 6 قرب باقة الغربية
27/01/2026
23 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام: قتيل ومصاب بجريمة إطلاق نار بمعرض للسيارات في يركا
27/01/2026
طمرة: إضراب عام وشامل الأربعاء ومسيرة حاشدة الساعة الثالثة
27/01/2026
قلنسوة والقيصوم أولا.. الداخلية الإسرائيلية تشكل لجان تحقيق بأداء سلطات عربية
27/01/2026
الناصرة: اللجنة الشعبية تدعو لاجتماع لمناقشة زيادة الأرنونا
27/01/2026
مجد الكروم تتجند لإنجاح المظاهرة الكبرى في تل أبيب
27/01/2026
حالة الطقس: أجواء باردة وغائمة جزئيا
27/01/2026
أطفال طمرة يطالبون بالأمان: مشاركة واسعة بتظاهرة ضد الجريمة وتواطؤ الشرطة بعد إطلاق نار قرب مدرسة
27/01/2026
الطيبة: إصابة شاب بجراح خطيرة بجريمة إطلاق نار
26/01/2026
مصرع شابة وإصابة آخرين بحادث طرق قرب عرعرة النقب
26/01/2026
مصرع طفل في حادث تراكتورون بالنقب
26/01/2026
الطلبة العرب في الجامعات الإسرائيلية ينظمون وقفات احتجاجية ضد العنف والجريمة
26/01/2026
لجنة المتابعة العليا تعلن إقامة غرفة طوارئ دائمة لمواجهة الجريمة والعنف والخاوة
26/01/2026
طلاب سخنين يواصلون الاحتجاج ضد العنف والجريمة
26/01/2026
وفاة الشاب محمد جعص محاميد متأثرًا بإصابته في جريمة إطلاق نار بأم الفحم
26/01/2026
النقب: مقتل شاب وإصابة آخر بجريمة إطلاق نار
26/01/2026
اعتقال محام وشاب في قضية "متاهة المال"
26/01/2026
