آخر الأخبار المحلية

الحكم بالسجن 8 أعوام على محمود بشكار على خلفية أمنية

عرب ٤٨ 28/01/2026
33 عربيا من النقب قُتلوا برصاص الأجهزة الأمنية الإسرائيلية: إعادة فتح ملف قتل جمعة الدنفيري

عرب ٤٨ 28/01/2026
إضراب عام وشامل في طمرة احتجاجا على العنف والجريمة

عرب ٤٨ 28/01/2026
اللجنة القطرية تدعو لمشاركة واسعة في مظاهرة "الرايات السوداء" بتل أبيب

عرب ٤٨ 28/01/2026
حالة الطقس: أجواء باردة وماطرة حتى الخميس

عرب ٤٨ 28/01/2026
رصاص لا اصطدام: الشرطة زوّرت رواية مقتل الشاب يوسف أبو جويعد من النقب

عرب ٤٨ 28/01/2026
محامون يتظاهرون في طمرة ووقفة احتجاجية بعرابة تنديدا بالجريمة وتواطؤ الشرطة

عرب ٤٨ 27/01/2026
إغلاق شارع 70 عند مفرق شفاعمرو احتجاجا على مصادرة الأراضي لصالح شارع 6

عرب ٤٨ 28/01/2026
ضد الجريمة والخاوة: لجنة المتابعة تدعو إلى أوسع مشاركة في مسيرة "الرايات السوداء" في تل أبيب

27/01/2026
مصرع شاب من بيت حنينا في حادث طرق على شارع 6 قرب باقة الغربية

27/01/2026
23 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام: قتيل ومصاب بجريمة إطلاق نار بمعرض للسيارات في يركا

27/01/2026

طمرة: إضراب عام وشامل الأربعاء ومسيرة حاشدة الساعة الثالثة

27/01/2026

قلنسوة والقيصوم أولا.. الداخلية الإسرائيلية تشكل لجان تحقيق بأداء سلطات عربية

27/01/2026

الناصرة: اللجنة الشعبية تدعو لاجتماع لمناقشة زيادة الأرنونا

27/01/2026

مجد الكروم تتجند لإنجاح المظاهرة الكبرى في تل أبيب

27/01/2026

حالة الطقس: أجواء باردة وغائمة جزئيا

27/01/2026

أطفال طمرة يطالبون بالأمان: مشاركة واسعة بتظاهرة ضد الجريمة وتواطؤ الشرطة بعد إطلاق نار قرب مدرسة

27/01/2026
الطيبة: إصابة شاب بجراح خطيرة بجريمة إطلاق نار

26/01/2026
مصرع شابة وإصابة آخرين بحادث طرق قرب عرعرة النقب

26/01/2026
مصرع طفل في حادث تراكتورون بالنقب

26/01/2026

الطلبة العرب في الجامعات الإسرائيلية ينظمون وقفات احتجاجية ضد العنف والجريمة

26/01/2026

لجنة المتابعة العليا تعلن إقامة غرفة طوارئ دائمة لمواجهة الجريمة والعنف والخاوة

26/01/2026

طلاب سخنين يواصلون الاحتجاج ضد العنف والجريمة

26/01/2026

وفاة الشاب محمد جعص محاميد متأثرًا بإصابته في جريمة إطلاق نار بأم الفحم

26/01/2026

النقب: مقتل شاب وإصابة آخر بجريمة إطلاق نار

26/01/2026

اعتقال محام وشاب في قضية "متاهة المال"

26/01/2026