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الشرطة توقف رئيس بلدية عرابة لقيادته بدون رخصة سياقة

تاريخ النشر: 23/12/2017 - 11:54

الشرطة توقف رئيس بلدية عرابة لقيادته بدون رخصة سياقة
عرب ٤٨/ عمر دلاشة
تحرير : نواف رضوان

تحقق شرطة المرور مع رئيس بلدية عرابة، علي عاصلة، وذلك بعد ضبطه يقود سيارته قرب مدينة شفاعمرو بدون رخصة قيادة، على اثر سحب رخصة قيادته بعد مخالفة سرعة على شارع العربة، في طريقه إلى أم الرشراش (إيلات) آذار الماضي.

وفي نهاية التحقيق، تم تحويل عاصلة إلى الحبس المنزلي لخمسة أيام، وسيقدم ضده لائحة اتهام، غدًا الأحد، في محكمة عكا.

وكانت محكمة السير في مدينة إيلات، جنوبي البلاد، فرضت عقوبة سحب رخصة قيادة رئيس بلدية عرابة، علي عاصلة، لمدة عام ونصف، بعد ضبطه وهو يقود سيارة بسرعة 182 كم في الساعة، وذلك في آذار/ مارس الماضي في منطقة النقب.

وكتب قاضي المحكمة في قراره الذي صدر الأسبوع الجاري، إن "رئيس بلدية وممثل جمهور ينبغي أن يكون قدوة اجتماعية للجمهور ولناخبيه، ولذلك ينبغي أن يكون أكثر حذرا".

وأكد أن "العقوبة ليست قاسية نسبيا، وهي في المستوى الأدنى للعقوبة، ولكن الاعتراف بالتهمة وحقيقة كونه سائق سيارة منذ 32 عاما مع ارتكابه عددا قليلا من المخالفات غير الخطيرة منذ زمن طويل خفف عليه العقوبة.

ملف خلص | القدس عاصمتنا

#علي عاصلة
#رخصة قيادة

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