النقب: اتهام شقيقين من كسيفة بقتل جندي

قدمت النيابة العامة، اليوم الأحد، لائحتي اتهام إلى المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، ضد الشقيقين خالد أبو جودة وزاهي أبو جودة من قرية كسيفة، نسبت لهما "الضلوع في قتل الجندي رون كوكيا في عراد، قبل شهر تقريبا".

كما طلبت النيابة العامة من المحكمة اعتقال المتهمين لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضدهما.

ووجهت النيابة للمتهم الأول "تهمة القتل عن سبق الإصرار كعمل إرهابي، وتهمة محاولة القتل كعمل إرهابي، حيازة سكين كعمل إرهابي، والتحضير لتنفيذ عملية إرهابية وهي القتل وكذلك استخدام سلاح لأهداف إرهابية".

أما المتهم الثاني فقد وجهت له تهمة "محاولة القتل كعمل إرهابي، حيازة سكين كعمل إرهابي ومخالفات أخرى تتعلق بتشويش المسار القضائي، وغيرها".

وجاء في لائحة الاتهام أن "المتهمين هما شقيقان، أحدهما وهو المتهم الأول أكاديمي ويحمل لقبا بالهندسة الطبية ويعمل في مستشفى 'سوروكا' منذ 08.11.2017".

وتضمنت لائحتا الاتهام "الأحداث التي سبقت تنفيذ عملية القتل"، و"عملية قتل الجندي يوم 30.11.17 وتفاصيل حول ضلوع كل واحد من المتهمين في القضية".

وسمح بالنشر أول من أمس، الجمعة، تفاصيل "قتل الجندي رون كوكيا التي وقعت في تاريخ 30.11.2017 عندما كان يتواجد في محطة الحافلات الخاصة بالجنود في مدينة عراد، وقالت الشرطة أنها تشتبه بشقيقين من النقب من أحى التجمعات البدوية بالضلوع بجريمة قتل الجندي".

وبحسب مزاعم جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) فإن "أحد الشقيقين اعترف خلال التحقيق معه بأنه قتل الجندي وخطف سلاحه وأن شقيقه الآخر ساعده على ذلك". وأن "عملية القتل جاءت انتقامًا لاعتداءات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة".