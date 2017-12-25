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الطيبة: المطالبة بترميم الملاعب التدريبية

تاريخ النشر: 25/12/2017 - 19:21

الطيبة: المطالبة بترميم الملاعب التدريبية
عرب ٤٨/ ضياء حاج يحيى
تحرير : نواف رضوان

أعرب مدرب فريق شبيبة شباب الطيبة، وسام مصاروة، عن استيائه من حالة ملعب التدريب، المحاذي للملعب البلدي في مدينة الطيبة.

وزاد سوء أحوال الملعب، بعد الأجواء الممطرة التي شهدتها البلدة في اليومين الأخيرين، حيث يفتقد الملعب إلى البنية التحتية، والعشب الأخضر، بالإضافة إلى سوء أرضيته.

وقال المدرب وسام مصاروة لعرب ٤٨، "نطالب من البلدية بداية أن يلبوا ما نطالب به منذ فترة طويلة، هذه ليست المرة الأولى التي نطالب فيها بترميم الملعب، ودائمًا بعد المطر، تزداد أحوال الملعب سوءًا".

وأشار مصاروة، إلى أنّ "هذه الحالة المزرية للملعب، في كل ما يتعلق بالبنية التحتية وغيرها، تعيق تدريبات الفريق واللاعبين، مما يضر بجودة أدائهم خلال نهاية الموسم، والذي يؤثر بشكل سلبي على نتائج الفريق".

وأضاف "الموضوع ليس فقط أنّنا لا نستطيع التدريب في المطر بسبب أوضاع الملعب فقط، ولكن هذا يسبب أيضًا أضرار كبيرة للاعبين الشباب، من إصابات في الأقدام".

وتابع "كثير من الأمور تلزم الفريق، لا يوجد ميزانيات، غير أنّ الملعب هو من أهمّ الأمور التي يجب ترميمها".

وختم بالقول، "كثيرًا ما يسألونني عن الحلول في كلّ عام، الحلّ الوحيد لهذا الملعب، زرعه بالعشب الأخضر الاصطناعي، والذي يحافظ على جودته لسنين طويلة، صحيح أنّه مكلف بعض الشيء، لكنّه حلّ نهائي وأبديّ".

ملف خلص | القدس عاصمتنا

#الطيبة
#ملاعب التدريب

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