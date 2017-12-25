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يافا: اتهام شاب بالتسبب بوفاة محمود مسلم

تاريخ النشر: 25/12/2017 - 15:33

يافا: اتهام شاب بالتسبب بوفاة محمود مسلم
المرحوم محمود مسلم
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في مدينة تل أبيب لائحة اتهام ضد شاب عربي (18 عاما) من اللد بتهمة "التسبب بوفاة محمود مسلم (26 عاما) من يافا، وتركه مصابا دون تقديم المساعدة، وذلك في حادث طرق وقع يوم 22.9.2017".

ويستدل من لائحة الاتهام أنه في "يوم 22.09.2017 سافر المتهم في ساعات المساء بسيارته في شارع 'ييفيت' في مدينة يافا- تل أبيب، واصطدم بدراجة نارية استقلها شابان، ما تسبب بسقوط الشابين، وأحدهما الشاب المرحوم محمود مسلم الذي ركب خلف سائق الدراجة النارية، ولقي مصرعه نتيجة الحادث". وجاء في لائحة الاتهام أن "السيارة توقفت بعد وقوع الحادث، إلا أن سائقها فر من المكان دون تقديم المساعدة أو طلبها للمصابين".

ملف خلص | القدس عاصمتنا

#يافا
#حوادث الطرق
#محمود مسلم

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