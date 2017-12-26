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النقب: المحكمة تلغي قرار إبعاد شيخ العراقيب

تاريخ النشر: 26/12/2017 - 12:54

النقب: المحكمة تلغي قرار إبعاد شيخ العراقيب
شيخ العراقيب في قاعة المحكمة اليوم (عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

قررت المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع بالنقب، جنوبي البلاد، اليوم الثلاثاء، قبول الاستئناف الذي قدمه طاقم محامي الدفاع عن الشيخ صياح الطوري (38 عاما).

وبموجب قرار المحكمة ألغي قرار إبعاد الشيخ الطوري عن قريته العراقيب، مسلوبة الاعتراف، والتي هدمتها السلطات الإسرائيلية 122 مرة لغاية الآن.

وكانت محكمة الصلح في بئر السبع قد أصدرت قرارا، أول من أمس الأحد، بالسجن الفعلي لمدة 10 أشهر وإبعاد الشيخ الطوري عن قريته ودفع غرامة قدرها 36 ألف شيقل، وذلك في 18 ملفا تنسب له فيها تهم "الاعتداء على أراضي تعود للدولة"، شهر 11 سنة 2013، والتي على أثرها جرى اعتقال الشيخ الطوري.

ملف خلص | القدس عاصمتنا

#النقب
#شيخ العراقيب
#صياح الطوري
#هدم المنازل

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