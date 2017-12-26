قررت المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع بالنقب، جنوبي البلاد، اليوم الثلاثاء، قبول الاستئناف الذي قدمه طاقم محامي الدفاع عن الشيخ صياح الطوري (38 عاما).

وبموجب قرار المحكمة ألغي قرار إبعاد الشيخ الطوري عن قريته العراقيب، مسلوبة الاعتراف، والتي هدمتها السلطات الإسرائيلية 122 مرة لغاية الآن.

وكانت محكمة الصلح في بئر السبع قد أصدرت قرارا، أول من أمس الأحد، بالسجن الفعلي لمدة 10 أشهر وإبعاد الشيخ الطوري عن قريته ودفع غرامة قدرها 36 ألف شيقل، وذلك في 18 ملفا تنسب له فيها تهم "الاعتداء على أراضي تعود للدولة"، شهر 11 سنة 2013، والتي على أثرها جرى اعتقال الشيخ الطوري.