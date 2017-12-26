حالة الطقس: ارتفاع متواصل على درجات الحرارة حتى الجمعة

يفيد الراصد الجوي أن درجات الحرارة تواصل الارتفاع خلال أيام الأسبوع، بحيث تبقى أعلى من معدلها بقليل بمثل هذه الفترة من العام، ويكون الطقس غائما جزئيا بالنهار ومائلا للبرودة في الليل.

وتشير العديد من النماذج العددية والخرائط الجوية إلى احتمالية لعودة النشاط الماطر والبارد منتصف الأسبوع القادم وربما قبل ذلك بقليل.

يطرأ اليوم الثلاثاء ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، وباردا نسبيا نهارا، وباردا ليلا، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الأربعاء يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائما جزئيا، ومائلا للبرودة نهارا، وباردا ليلا، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.

ويوم الخميس لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائما جزئيا، ومائلا للبرودة نهارا، وباردا ليلا، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة غلى معتدلة السرعة.

أما يوم الجمعة يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صافٍ، ومائلا للبرودة نهارا، وباردا ليلا، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم السبت، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائما جزئيا وباردا نسبيا نهارا، وباردا ليلا. هذا وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار على الساحل الشمالي، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

يفيد الراصد الجوي أن درجات الحرارة تواصل الارتفاع خلال أيام الأسبوع، بحيث تبقى أعلى من معدلها بقليل بمثل هذه الفترة من العام، ويكون الطقس غائما جزئيا بالنهار ومائلا للبرودة في الليل.

وتشير العديد من النماذج العددية والخرائط الجوية إلى احتمالية لعودة النشاط الماطر والبارد منتصف الأسبوع القادم وربما قبل ذلك بقليل.