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أم الفحم: إصابة خطيرة لشاب بجريمة إطلاق نار

تاريخ النشر: 28/12/2017 - 08:22

أم الفحم: إصابة خطيرة لشاب بجريمة إطلاق نار
(توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

أصيب شاب (37 عاما) من مدينة أم الفحم بجراح وصفت بالخطيرة، وذلك جراء تعرضه صباح اليوم الخميس، إلى إطلاق نار، حيث نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما شرعت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

وتلقت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء عن جريح في أم الفحم، حيث وصل الطاقم الطبي وقدم الإسعافات الأولية لشاب تعرض لإطلاق نار، ونقل وهو بحالة خطيرة إلى مستشفى "هعيمق" بالعفولة لاستكمال العلاج.

إلى ذلك وصلت إلى مكان الجريمة قوات معززة من الشرطة التي شرعت التحقيق في ملابسات الجريمة لكن دون تنفيذ أي اعتقالات.

وحسب المعلومات الأولية، فإن التحقيقات تشير إلى أن الشاب كان داخل سيارته حين تعرض لإطلاق نار ما أدى إلى إصابته بجراح بالأطراف.

ويستمر مشهد فوضى السلاح في المدينة، ويوميا تسجل عدة حوادث عنف وإطلاق نار وعمليات سطو بظل تواجد الشرطة في مكافحة العنف والجريمة، فيما يقتصر وجودها في المدينة على تحرير مخالفات السير للسائقين.

 

ملف خلص | القدس عاصمتنا

#أم الفحم
#الشرطة
#إطلاق نار
#عنف
#سطو
#جريمة

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