أم الفحم: سطو مسلح على متجر ومصاب في جريمة إطلاق نار

أصيب شاب من مدينة أم الفحم في جريمة إطلاق نار صباح اليوم، الخميس.

وبحسب المعلومات المتوفرة من المركز الطبي في المنطقة فإن "طواقم الإسعاف تلقت بلاغا عند الساعة 07:23 في لواء الجلبواع حول مصاب في أم الفحم، حيث وصلت الطواقم إلى المكان وقدمت العلاج الطبي لشاب (37 عاما) وهو مصاب بجروح خطيرة جراء تعرضه لعيارات نارية في أطرافه، إذ قامت بنقله إلى مستشفى العفولة لاستكمال العلاج".

وعلى ما يبدو، تعرض الشاب لإطلاق عيارات نارية وهو بداخل سيارته في أم الفحم. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة.

وفي حادث آخر، نفذ جناة سطوا مسلحا على أحد المحلات التجارية في شارع السوق بأم الفحم، مساء أمس، وقاموا بسرقة مبلغ من المال.

وتسود أم الفحم حالة من التذمر والقلق في أعقاب تزايد الاعتداءات والعنف والجريمة وانعدام الأمن والأمان.