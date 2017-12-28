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النقب: هدم منزل ومطعم وإعدام أشجار زيتون وحمضيات

تاريخ النشر: 28/12/2017 - 09:15

النقب: هدم منزل ومطعم وإعدام أشجار زيتون وحمضيات
(صورة توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

هدمت جرافات السلطات الإسرائيلية بحماية من الشرطة، صباح اليوم الخميس، مطعما متنقلا في قرية الزرنوق مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، جنوبي البلاد. 

وفي وقت لاحق، هدمت جرافات السلطات منزل مواطن في قرية المشاش واقتلعت عدد من أشتال وأشجار الزيتون والحمضيات.

وتجوب قوات الهدم منطقة النقب، ويُخشى من استمرارها في جرائم هدم المنازل التابعة للمواطنين العرب.

وتهدف السلطات من خلال استمراها بهدم المنازل وخصوصا في النقب إلى تيئيس سكانها العرب ودفعهم إلى الإحباط والاستكانة وفرض الترحيل والتهجير عليهم لترك مساكنهم وأرضهم.

ملف خلص | القدس عاصمتنا

#النقب
#هدم المنازل
#الزرنوق

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