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أبو غوش: تصريح ادعاء عام في جريمة قتل جبر

تاريخ النشر: 29/12/2017 - 10:01

أبو غوش: تصريح ادعاء عام في جريمة قتل جبر
القتيل محمود جبر
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : قاسم بكري

قدمت النيابة العامة، مؤخرا، تصريح ادعاء عام ضد 5 مشتبهين على خلفية ضلوعهم في جريمة قتل محمود جبر (48 عاما) من بلدة أبو غوش، تمهيدا للتقدم بلائحة اتهام ضدهم خلال الأيام المقبلة.

وتعود حيثيات الجريمة إلى يوم 13.11.2017، حينما أقدم جناة على إطلاق النار على رجل أمام منزله، ما أسفر عن مقتله في المكان متأثرا بجراحه الخطيرة، ثم فروا من المكان وبحوزتهم سلاح.

واعتقلت الشرطة آنذاك المشتبهين من منازلهم وأبقتهم رهن التحقيق، حيث نسبت لهم شبهات التسبب بوفاة، التآمر لتنفيذ جريمة والاعتداء في ظروف خطيرة.

وبحسب ادعاء الشرطة، فإن "المشتبهين اجتمعوا سوية وخططوا لإيذاء شخص على خلاف معه على خلفية جنائية قبل التوجه إلى منزل القتيل، وقد علموا بأن الشخص المذكور سيتواجد بالقرب من منزل الضحية".

وفي التفاصيل، "عند الساعة الثانية عشر ليلا وصل الجناة إلى المكان المذكور وبدأت مواجهات بينهم ومجموعة شبان تواجدوا في المكان من بينهم الشخص الذي قصدوه وضربوه، على أثرها خرج الضحية من منزله فإذ به يلحظ ما جرى وحاول الفض فيما بينهم، عندها قاموا بإطلاق النار عليه وفروا هاربين من المكان".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#أبو غوش
#جرائم القتل
#العنف والجريمة
#محمود جبر

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