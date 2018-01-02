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يافة الناصرة: مصرع بهاء كنانة في حادث عمل

تاريخ النشر: 02/01/2018 - 13:01

يافة الناصرة: مصرع بهاء كنانة في حادث عمل
الفقيد بهاء كنانة
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : قاسم بكري

لقي بهاء عدنان كنانة (20 عاما) من قرية يافة الناصرة، مصرعه متأثرا بجراحه الخطيرة إثر سقوطه من علو أثناء عمله في ورشة بناء بالمنطقة الصناعية في مدينة بيتح تكفا، وسط البلاد صباح اليوم، الثلاثاء.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الحادث نجم عن انقلاب رافعة في ورشة عمل معدة للقطار الخفيف.

وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى "بيلنسون" لاستكمال العلاج وهو مربوط بجهاز التنفس الاصطناعي، بيد فشل كافة محاولات إنقاذ حياته ليعلن عن وفاته في المستشفى.

هذا، وتحقق الشرطة في ملابسات الحادث إضافة إلى إخطارها مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل).

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#حوادث العمل
#إصابات العمال
#ورشات بناء

يافة الناصرة: مصرع بهاء كنانة في حادث عمل

يافة الناصرة: مصرع بهاء كنانة في حادث عمل

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