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شعب: اتهام شقيقين بالاعتداء والتسبب بجروح خطيرة

تاريخ النشر: 02/01/2018 - 13:56

شعب: اتهام شقيقين بالاعتداء والتسبب بجروح خطيرة
(صورة توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

قدمت النيابة العامة لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في حيفا ضد شقيقين (28 و34 عاما) من قرية شعب نسبت إليهما مخالفات "إلحاق الأذى بشكل خطير، إلحاق الأذى في ظروف خطيرة، اعتداء وإلحاق الأذى والتهديد".

ويستدل من لائحة الاتهام أنه "قبل أسابيع من يوم الحادثة تطور جدال بين أحد المتهمين وبين عمه وأبنائه، خلال هذه الفترة قام المتهم بالاتصال إلى منزلهم وتهديدهم بالقتل. وبسبب النزاع اتصل أحد المتهمين يوم 16.12.17 بعمه وهدده بالقيام بفعل مشين بحق زوجته وزوجة ابنه، وفي نفس اليوم وجه المتهم رساله لابن عمه وأخبره بها أنه يتواجد عند المفرق".

وجاء في بيان المحكمة أيضا أن "ابن عم المتهمين والذي كان خارج المنزل انتبه لسيارة أحد المتهمين فحذّر أفراد عائلته الذين وقفوا عند مدخل منزلهم من تواجد أحد المتهمين هناك بسيارته، وعندما لاحظ أحد المتهمين بتواجد أقربائه أمام منزلهم اقترب بسيارته نحوهم ودهس زوجة ابن عمه وتسبب لها بكسور مختلفة في جميع أنحاء جسمها. وبعدها خرج من سيارته وفي يده أداة حادة أصاب بها ابن عمه وتعارك مع الآخرين ثم ترك المكان. وبعد الحادثة وصل إلى المكان عدة مواطنين ووصل كذلك المتهم الثاني ويحمل بيده عصا، وبعد أن توجه إليه بعض المتجمهرين عاد لسيارته، لكنه زاد سرعته مقتربا من المتجمهرين حتى دهس عدة أشخاص وتسبب لهم بكسور وإصابات في أنحاء مختلفة من أجسامهم".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#شعب
#العنف والجريمة
#اتهام

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