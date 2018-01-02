قلنسوة: السجن 4 أعوام لشاب بتهمة تقديم رشاوى لجنود

فرضت محكمة الصلح في كفار سابا يوم أمس، الإثنين، السجن الفعلي لمدة أربعة أعوام على مواطن من قلنسوة، و32 شهرا لآخر من الضفة الغربية، بتهمة "تهريب عمال من الضفة الغربية دون تصاريح وتقديم الرشاوى لجنود في حاجز جبارة بين الطيبة وطولكرم".

ونسبت النيابة العامة في لائحة الاتهام للمتهمين، تهمة "تنظيم سفريات بشكل منظم لعمال من الضفة الغربية، ونقلهم دون تصاريح، وتقديم رشاوى لجنود في حاجز جبارة قرب الطيبة".

وجاء في لائحة الاتهام، أن "المتهمين اعتادا على نقل العمال من محطة واحدة في الضفة الغربية، ومن ثم نقلهم في سيارة إلى حاجز جبارة بين الطيبة وطولكرم، ومن ثم إدخالهم إلى مدينة الطيبة المجاورة".

وذكر أيضا أنه "عند وصول السيارة التي تقل العمال إلى الحاجز، نسق المتهمان مسبقا مع الجنود لدفع رشوة لهم مقابل تمرير السيارة، الرشوة عبارة عن مبلغ مالي أو كمية من المخدرات".

وتبين أن المتهمين "تلقيا مبلغا يتراوح بين 350 و400 شيكل عن كل عامل من الضفة الغربية مقابل نقله دون تصريح، ودفع 100-150 شيكل من المبلغ للجنود"

ونسبت لهم أيضا في لائحة الاتهام عدة تهم أخرى وهي "التآمر لتنفيذ جناية، تنظيم سفريات بصورة مخالفة للقانون، عرقلة إجراءات قضائية". وأضيفت للمتهم من قلنسوة تهم "حيازة المخدرات، وتقديم رشاوى".