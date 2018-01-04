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حيفا: اتهام امرأة بمحاولة قتل ابنها

تاريخ النشر: 04/01/2018 - 09:52

حيفا: اتهام امرأة بمحاولة قتل ابنها
منظر عام في حيفا (أرشيف عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في مدينة حيفا لائحة اتهام ضد امرأة عربية (52 عاما) من حيفا نسبت إليها "محاولة القتل والتسبب بجروح وكدمات خطيرة في ظروف خطيرة وتشويش مجريات المحكمة".

وطلبت النيابة اعتقال المتهمة حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية ضدها.

وجاء في لائحة الاتهام التي قدمت في تاريخ 17.12.17 بأن "المتهمة أمسكت طنجرة مطبخ في شقتها وملأتها بالماء وسكبت بداخلها بعض الزيت والسكر والملح والليمون، ثم وضعت الطنجرة على النار حتى وصلت إلى درجة الغليان ومن ثم حملتها وتوجهت إلى الغرفة التي نام فيها ابنها (36 عاما) وسكبتها على وجهه وعلى القسم العلوي من جسده، وبعد ذلك تناولت المتهمة السكين في المطبخ وقامت بطعن ابنها في صدره، وخلال ذلك وعندما كانت السكين مغروسة في صدر ابنها نجح الأخير في الهرب من المنزل باتجاه الساحة، وجرى نقله إلى المستشفى وهو بحالة خطيرة وحرجة حيث ما زال يرقد لغاية اليوم ويتلقى العلاج".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#حيفا
#لائحة اتهام
#العنف والجريمة

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