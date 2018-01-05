بئر السبع: أطلق النار على ابنته وانتحر

عثرت الشرطة خلال ساعات الليل الفائت على جث رجل (60 عاما) وابنته (40 عاما)، وهما مصابان بالرصاص في رأسيهما في مدينة بئر السبع. وتشتبه الشرطة بأن الحديث عن قتل وانتحار.

وكانت قد تلقت الشرطة بلاغا في ساعات منتصف الليل الفائت يشير إلى سماع دوي إطلاق نار في المدينة. ولدى وصول عناصر الشرطة إلى المكان عثروا على جثتي الأب وابنته.

وبحسب مصادر وصلت إلى المكان، فقد كان المسدس بيد الأب.

وبعد نحو ساعتين، قال مصدر في الشرطة إنه يبدو أن "الأب حاول تخفيف معاناة ابنته التي تعاني وضعا صحيا خطيرا في السنوات الأخيرة"، بيد أن المصدر نفسه أشار إلى أن التحقيقات لا تزال في بدايتها.

وقال أحد أفراد طواقم الإسعاف إنهم شاهدوا رجلا وأمراة فاقدين للوعي، ومصابين بالرصاص في الجزء العلوي من جسديهما، دون وجود أي علامات تشير إلى أنهما على قيد الحياة.

ولم تضح هوية القتيلين بعد.

