مياه الأمطار تحاصر سكان "السهل الشرقي" في الطيرة

غمرت مياه الأمطار اليوم الجمعة، عددا من الطرق والبيوت في مدينة الطيرة، جراء المنخفض الجوّي الذي تشهده البلاد، والذي تسبب بحدوث سيول وفيضانات.

واشتكى عدد من الأهالي، في "السهل الشرقي" بالمدينة، من سوء الأوضاع، ومحاصرة مياه الأمطار لهم في بيوتهم، دون القدرة على الخروج أو الدخول.

وقالت سامية الديان، والتي غمرت مياه الأمطار منزلها، "نناشد رئيس بلدية الطيرة، بإيجاد حلّ جذري لهذه المشكلة، والتي تتكرر كلّ عام مع هطول المطر، بسبب سوء البنى التحتية في السهل الشرقي".

وأضافت "كل سنة نقع في المشكلة ذاتها، كلّ سنة نتكبد الخسائر ذاتها، إلى متى يمكن أن يستمر هذا الوضع؟".

وتابعت "بالصدفة لا يوجد مدارس في هذا التوقيت، على سبيل المثال، في السنة الماضية لم يستطع الأولاد الذهاب إلى المدارس، ولكن ماذا إذا حدث أمر طارئ، كيف سنتصرف في ظلّ هذه الأوضاع".

وكانت مياه الأمطار، قد أغرقت عددًا من الأحياء السكنية بالقرى والمدن العربيّة في البلاد، كما أغلقت العديد من الطرقات، وسجلت عددًا من حوادث الطرق، بسبب انعدام الرؤية.

ومن المتوقع استمرار المنخفض الجوي المصحوب بكتلة هوائية باردة جدا غدا، السبت، حيث تتواصل الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية بالهطول بغزارة في جميع المناطق، ويتركز هطول الأمطار في شمال البلاد والمناطق الساحلية مع امتدادها إلى وسط البلاد وجنوبها، وفي ساعات المساء يشتد هطول الأمطار ويصبح الطقس عاصفا وماطرا في معظم المناطق.